02.02.17 07:371300
Николаевцев приглашают на масленичные народные гуляния
|15.02.17 21:00
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В следующую субботу, 25 февраля, николаевцев приглашают на народные гуляния по случаю Масленицы "Зиму провожаем - весну призываем!"
В следующую субботу, 25 февраля, николаевцев приглашают на народные гуляния по случаю Масленицы "Зиму провожаем - весну призываем!"
В 12:00 на Соборной площади горожан ждут казацкие развлечения и кулеш, вкусное угощение, детские забавы, будут организованы оригинальные фотозоны, состоится шоу исторической реконструкции, игры, конкурсы, развлечения.
Николаевский городской совет приглашает горожан и гостей города присоединиться к празднованию!
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.