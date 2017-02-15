Николаевцев приглашают на масленичные народные гуляния

15.02.17 21:00Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

В следующую субботу, 25 февраля, николаевцев приглашают на народные гуляния по случаю Масленицы "Зиму провожаем - весну призываем!"

В 12:00 на Соборной площади горожан ждут казацкие развлечения и кулеш, вкусное угощение, детские забавы, будут организованы оригинальные фотозоны, состоится шоу исторической реконструкции, игры, конкурсы, развлечения.

Николаевский городской совет приглашает горожан и гостей города присоединиться к празднованию!

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

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Среда, 15.02.2017

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