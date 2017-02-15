Николаевцев приглашают на масленичные народные гуляния В следующую субботу, 25 февраля, николаевцев приглашают на народные гуляния по случаю Масленицы "Зиму провожаем - весну призываем!" В 12:00 на Соборной площади горожан ждут казацкие развлечения и кулеш, вкусное угощение, детские забавы, будут организованы оригинальные фотозоны, состоится шоу исторической реконструкции, игры, конкурсы, развлечения. Николаевский городской совет приглашает горожан и гостей города присоединиться к празднованию! Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама