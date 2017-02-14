01.02.17 07:451280
Завтра в Николаеве пройдет торжественное шествие ветеранов Афганистана
|14.02.17 20:43
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15 лютого в рамках відзначення в Миколаївській області Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан відбудеться Меморіальний марш ветеранів.
15 лютого в рамках відзначення в Миколаївській області Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан відбудеться Меморіальний марш ветеранів.
Збір учасників біля обласного Палацу кльтури, хода пройде до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам у парку Перемоги.
По закінченню ходи відбудеться мітинг та покладання квітів.
Початок: о 12.00 год.