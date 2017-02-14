Завтра в Николаеве пройдет торжественное шествие ветеранов Афганистана 15 лютого в рамках відзначення в Миколаївській області Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан відбудеться Меморіальний марш ветеранів. Збір учасників біля обласного Палацу кльтури, хода пройде до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам у парку Перемоги. По закінченню ходи відбудеться мітинг та покладання квітів. Початок: о 12.00 год. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама