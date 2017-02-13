Миколаївців запрошують взяти участь у поетичному конкурсі «Зелена книга – 2017»

Центральна міська бібліотека ім. М.Кропивницького і Миколаївська обласна організація Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» оголошують поетичний конкурс «Зелена книга – 2017».

Конкурс проводиться з метою виявлення талановитої, літературно обдарованої молоді, здатної образно, лаконічно і влучно втілювати своє сприйняття навколишнього світу в друковане слово, висловлювати свою громадянську позицію. Зміст заходу направлений на привернення уваги досвідчених майстрів словесності до тематики екології та природоохоронної діяльності.

Проведення конкурсу сприяє поширенню екологічних знань про рідне місто, вихованню дбайливого ставлення до живої природи Миколаєва, Миколаївщини та України.

Конкурсна поетична добірка повинна містити 3-5 віршів, загальним обсягом не більше 5 сторінок комп’ютерного тексту.

Учасником поетичного конкурсу може бути будь-який автор, який проживає в Миколаївській області. Допускається надання робіт під псевдонімами.

Мова поетичних творів — українська чи російська. Основна умова — розкриття у своїх творах теми гармонійних взаємин живої та неживої природи; любові до природних багатств, зокрема рослинного світу, рідного міста і краю, як до батьківської домівки, в якій живемо. Обмежень за формою, жанром, напрямками — немає. На конкурс не приймаються твори, що містять політичну, релігійну та іншого роду пропаганду, заклики до національної ворожнечі, насильства, сепаратизму, ненормативну лексику, порушують авторське право.

Матеріали подаються на конкурс в електронному вигляді у двох додатках:

Заявка в довільній формі із зазначенням відомостей про учасника і контактною інформацією. Конкурсні твори. Шрифт — будь-який, розмір шрифту — 12, інтервал між рядками — одинарний.

Текст повинен містити ім’я автора, поетичні твори та рік їх створення.

Члени журі оцінюють конкурсні твори анонімно. Переможці конкурсу визначаються за сумою балів. Автори, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами та цінними подарунками. Допускається нагородження дипломами в спеціально заснованих номінаціях. Твори переможців будуть опубліковані в спеціальному поетичному альманасі, рекомендовані в інші друковані видання.

Автори, які подають свої твори на конкурс, погоджуються на їх публікацію у виданнях, що висвітлюють даний конкурс, і не претендують на виплату авторського гонорару. Кожному автору буде надано безкоштовний авторський примірник.

Усі конкурсні матеріали необхідно надсилати за адресою: greenbook2017@yandex.ua

Подача конкурсних творів: 10 лютого – 15 березня 2017 року.

Оголошення підсумків конкурсу: 20 березня 2017 року.

Урочисте нагородження переможців відбудеться під час XV виставки місцевих видавництв «Миколаївська книга» (квітень 2017 року).