Анонс заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану 13 лютого о 12.00 відбудеться панахида за загиблими воїнами-інтернаціоналістами у Свято-Нікольському соборі. 15 лютого о 12.00 відбудеться Меморіальний марш ветеранів, який розпочнеться від обласного Палацу культури, хода пройде до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам у парку Перемоги. Там відбудеться, мітинг та покладання квітів до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама