30.01.17 12:421190
Анонс заходів з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ з Афганістану
|13.02.17 10:47
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13 лютого о 12.00 відбудеться панахида за загиблими воїнами-інтернаціоналістами у Свято-Нікольському соборі.
13 лютого о 12.00 відбудеться панахида за загиблими воїнами-інтернаціоналістами у Свято-Нікольському соборі.
15 лютого о 12.00 відбудеться Меморіальний марш ветеранів, який розпочнеться від обласного Палацу культури, хода пройде до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам у парку Перемоги.
Там відбудеться, мітинг та покладання квітів до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам.