В Николаеве состоится Открытый Чемпионат области по панкратиону

В Николаеве 25-26 февраля пройдет Открытый Чемпионат области по панкратиону.

Об этом сообщает Анна Бугай в группе «Федерации Киокушин Каратэ Николаевской области» Вконтакте.

«Приглашаем принять участие в нашем чемпионате. По итогам соревнований будет формироваться Сборная команда Николаевской области для участия в Национальных Стартах 2017 г., а также по результатам соревнований будут присуждаться Командные Кубки (1 день — детский, 2 день — взрослый), разряды согласно нормативам ЕСКУ», — говорится в сообщении.

Взвешивание для местных команд пройдет в пятницу (24 февраля) в СШ №18 с 18.00-20.00.