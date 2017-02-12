«Па-беларуску сэрцайка спявае»: белорусы Николаева приглашают горожан на праздник

12.02.17 19:09Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

18 февраля в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого к Международному дню родного языка состоится литературно-музыкальная композиция «Па-беларуску сэрцайка спявае».

Организатор мероприятия: общественная организация «Николаевское областное национально-культурное общество белорусов «Голас Радзімы», сообщается на странице «Центральной городской библиотеки им. М.Л. Кропивницкого» в Фейсбук, В ходе творческой встречи состоится знакомство с творчеством белорусских поэтов и писателей, национальными традициями белорусской культуры, будут звучать стихи и проза, народные песни на белорусском языке в исполнении активистов национально-культурного общества белорусов.

Прекрасным дополнением послужат видеосюжеты о Республике Беларусь и песни белорусских исполнителей. На встречу приглашены дипломаты Посольства Республики Беларусь в Украине – Генеральный консул Республики Беларусь в Одессе В.В. Чехлов, дипломаты Генерального консульства Республики Беларусь в Одессе, депутаты Николаевского областного и городского совета, представители национальных обществ Николаевской области.

Вниманию гостей будет представлена документально-предметная выставка, на которой будут экспонироваться книги из фондов Центральной городской библиотеки им. М.Л. Кропивницкого и частных собраний, изделия народного творчества, выполненных белорусами в национальном, народном стиле, а также печатная и сувенирная продукция.

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