В Киеве споет ученик Лучано Паваротти [видео]

11.02.17 14:19Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Выдающийся итальянский тенор Андреа Бочелли выступит на стадионе "Олимпийский" 23 сентября.

В Украину 58-летний певец приедет впервые и это будет самый теплый, самый романтичный open air ранней осени.

Бочелли, его прекрасный голос и его подход к искусству обожают во всем мире. Обладая красивейшим тенором, он старается дарить его не только узкому кругу почитателей оперного искусства, а как можно большему количеству людей, поэтому часто выступает в жанре эстрады, исполняя вечные хиты.

В свое время именно легендарный Лучано Паваротти помог ослепшему в детстве молодому артисту со стартом карьеры. И Борелли действительно стал звездой. С 1995 года артист гастролирует по всему миру и покоряет публику на самых престижных концертных площадках. Андреа Бочелли исполнил дуеты совместно со звездами оперы и эстрады: Лучано Паваротти, Сарой Брайтман, Селин Дион, Арианой Гранде, Элен Сегара, Кристиной Агильерой…. Записи певца проданы общим тиражом 80 миллионов, что делает музыканта одним из самых коммерчески успешных итальянских исполнителей. В 2015 году он выпустил альбом Cinema, в который вошли композиции из культовых фильмов, таких как "Крестный отец", "Завтрак у Тиффани", "Запах женщины", "Вестсайдская история", "Почтальон". Что принесло Бочелли очередной успех. Альбом Cinema был выдвинут на ''Грэмми'' в номинации ''Самый успешный альбом''.

В киевском концерте, который пройдет в сопровождении симфонического оркестра и хора, прозвучат самые популярные хиты самого певца и оперные шедевры.

Если же вы спросите, почему же артист с академическим голосом выбрал в качественной площадки стадион, можем сказать, что это его особая фишка. Он обожает футбол и часто выступает на стадионах перед стартом каких то важный футбольных событий. Но дело не только в футболе, Бочелли в одном из интервью рассказывал, что очень хорошо понимает, - классическое пение лучше слушать в театре, но при этом считает, что такие масштабные выступления на открытом воздухе привлекают большее количество людей. "Я по опыту знаю, что многие пришедшие на большие площадки потом приходят в театр", - сказал однажды Бочелли журналистам.

Об Андреа Бочелли “КП” в Украине” еще будет писать и неоднократно. А пока сообщаем, чир билеты на киевский концерт итальянского тенора уже поступили в продажу.

Итак, 23 сентября, НСК “Олимпийский”. Билеты: 480 – 7000 грн.

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Суббота, 11.02.2017

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