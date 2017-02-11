Николаевцев зовут на контрактную службу: обещают соцгарантии и своевременную зарплату

11.02.17 11:05Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

Николаевцев зовут на контрактную службу: обещают соцгарантии и своевременную зарплату На Николаевщине Витовский районный военный комиссариат проводит набор из числа призывников, военнообязанных, демобилизованных участников АТО на военную службу по контракту (военную службу в резерве) в воинских частях Вооруженных Сил Украины.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

На службу приглашают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин в возрасте от 18 до 50 лет. При приеме на военную службу по контракту предлагаются следующие гарантии:

высокий уровень денежного обеспечения в зависимости от должности: рядовой состав – от 7 тысяч гривен; сержантский состав от 7,5 тысяч гривен; младший офицерский состав от 8 тысяч гривен; старший офицерский состав от 10 тысяч гривен; за выполнение обязанностей в зоне АТО – дополнительное вознаграждение от 1,2 тысячи до 6,4 тысячи гривен в месяц; своевременную выплату средств (с 10 по 15 число ежемесячно);

возможность получения пенсии по выслуге лет (25 календарных лет, размер пенсии – 50% от денежного обеспечения);

обеспеченность бесплатными обедами в рабочие дни; во время боевой подготовки в лагерях и учебных центрах – трехразовым питанием за счет государства;

обеспеченность медицинским и санаторно-курортным лечением, лечение в санаториях и профилакториях Министерства обороны военнослужащих и членов их семей по льготным ценам;

обеспеченность жильем (общежитие) или денежная компенсация за съем жилья; бесплатное обеспечение вещевым имуществом (военной формой и т.д.); заочное обучение за счет государства в вузе;

возможность языковой подготовки (изучение иностранного языка за счет государства в вузе и за рубежом);

возможность участия в миротворческих операциях и миротворческих миссиях за рубежом; возможность получения офицерского звания военнослужащими рядового, сержантского (старшинского) состава, имеющими высшее образование.

Отмечается, что за гражданами, работающими на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности и которые зачислены на военную службу по контракту (призванные по мобилизации) на особый период до проведения демобилизации, сохраняется рабочее место и среднемесячная заработная плата (пенсия для пенсионеров).

За более подробной информацией следует обращаться по адресу: Николаев, улица Рыбная, 1 и по телефонам: заместитель военного комиссара – начальник отделения комплектования (0662889517, 64-30-97), врио военного комиссара Витовского РВК (0933019112, 64-30-97).

Похожие новости

28.01.17 13:43В зоне АТО в бою с диверсантами погиб николаевский воин Сергей Непсов

27.01.17 15:56Николаевцы возложили цветы к памятнику жертвам Холокоста

20.01.17 11:05Южноукраинские сумоистки Карина Адылханян и Алена Толстова стали чемпионками Европы

17.01.17 16:00В Николаевской области азербайджанец был задержан при попытке дать взятку прокурору

14.01.17 16:15В Николаеве стремительно растет курс доллара

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 11.02.2017

Закругление верхнее-левое

15:02Николай Визир претендует на должность главы администрации Заводского района

14:19В Киеве споет ученик Лучано Паваротти [видео]

14:06В Одессе избили депутата

13:49Около ста китов, которые выбросились на берег в Новой Зеландии, спасены

13:39Порошенко: Для ВВС разработали новые ракеты

13:20Северодонецкая ТЭЦ переходит с газа на уголь

13:12В Николаеве выпустили спецномер газеты для городского головы

13:07В Минске задержали украинского писателя Жадана

12:59Победный прорыв Коллисона - лучший момент дня в НБА

12:49После ДТП в центре Николаева один из водителей сбежал

12:38Украина вернет оккупированные территории Донбасса в ближайшие год-полтора

12:35В Николаевской библиотеке состоится вечер памяти известного николаевца Михаила Тимофеевича Ковалевского

12:23Как в Украине построить качественные дороги — мнения экспертов

12:17В Николаевской области акушер-гинеколог принимал роды в нетрезвом состоянии

12:00Часть компромата на Трампа подтвердили спецслужбы США - CNN

11:52«Проблемы решаем вместе» - социальная защита демобилизованных участников АТО

11:45Пошли, рыбы накопаем! Необычная рыбалка в Африке (видео)

11:31Жириновский придумал новый способ избавиться от Украины (ВИДЕО)

11:24Украинец Малиновский забил гол-красавец в чемпионате Бельгии [Видео]

11:05Николаевцев зовут на контрактную службу: обещают соцгарантии и своевременную зарплату

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

28.01.17 15:002760

Литва поставила Украине ракетные комплексы "Джавелин" и 150 тонн боеприпасов, - СМИ

28.01.17 15:151190

Звездное ограбление: на Осокорках в авто ограбили народную артистку Украины

28.01.17 15:301240

«Овидиопольский головорез» повесился в СИЗО

28.01.17 15:451220

Суд арестовал жителя Еланецкого района, который хранил дома арсенал оружия и наркотики

Самые читаемые

29.01.17 19:256890

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006300

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506210

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284590

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама