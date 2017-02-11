Николаевцев зовут на контрактную службу: обещают соцгарантии и своевременную зарплату На Николаевщине Витовский районный военный комиссариат проводит набор из числа призывников, военнообязанных, демобилизованных участников АТО на военную службу по контракту (военную службу в резерве) в воинских частях Вооруженных Сил Украины.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

На службу приглашают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и женщин в возрасте от 18 до 50 лет. При приеме на военную службу по контракту предлагаются следующие гарантии:

высокий уровень денежного обеспечения в зависимости от должности: рядовой состав – от 7 тысяч гривен; сержантский состав от 7,5 тысяч гривен; младший офицерский состав от 8 тысяч гривен; старший офицерский состав от 10 тысяч гривен; за выполнение обязанностей в зоне АТО – дополнительное вознаграждение от 1,2 тысячи до 6,4 тысячи гривен в месяц; своевременную выплату средств (с 10 по 15 число ежемесячно);

возможность получения пенсии по выслуге лет (25 календарных лет, размер пенсии – 50% от денежного обеспечения);

обеспеченность бесплатными обедами в рабочие дни; во время боевой подготовки в лагерях и учебных центрах – трехразовым питанием за счет государства;

обеспеченность медицинским и санаторно-курортным лечением, лечение в санаториях и профилакториях Министерства обороны военнослужащих и членов их семей по льготным ценам;

обеспеченность жильем (общежитие) или денежная компенсация за съем жилья; бесплатное обеспечение вещевым имуществом (военной формой и т.д.); заочное обучение за счет государства в вузе;

возможность языковой подготовки (изучение иностранного языка за счет государства в вузе и за рубежом);

возможность участия в миротворческих операциях и миротворческих миссиях за рубежом; возможность получения офицерского звания военнослужащими рядового, сержантского (старшинского) состава, имеющими высшее образование.

Отмечается, что за гражданами, работающими на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности и которые зачислены на военную службу по контракту (призванные по мобилизации) на особый период до проведения демобилизации, сохраняется рабочее место и среднемесячная заработная плата (пенсия для пенсионеров).

За более подробной информацией следует обращаться по адресу: Николаев, улица Рыбная, 1 и по телефонам: заместитель военного комиссара – начальник отделения комплектования (0662889517, 64-30-97), врио военного комиссара Витовского РВК (0933019112, 64-30-97).