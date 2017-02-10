27.01.17 18:151730
Музей ім. В.Верещагіна запрошує на виставку миколаївського художника
|10.02.17 14:48
|52
|0
16 лютого 2017 року о 15:00 в Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна відбудеться відкриття виставки миколаївського художника Вадима Пустильника.
16 лютого 2017 року о 15:00 в Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна відбудеться відкриття виставки миколаївського художника Вадима Пустильника.
На показі представлено майже 100 робіт митця, виконаних в техніці станкового живопису та графіки.
Для довідки:
Вадим Пустильник народився в Миколаєві в 1959 році. Навчався в Дитячій художній школі.
Працював на Чорноморському суднобудівному заводі. Служив на флоті.
У 1985 році поступив до Харківського художньо-промислового інституту.
В 1991 році отримав диплом дизайнера.
З 1996 року Вадим Пустильник стає членом Спілки дизайнерів України.
З 2000 – член творчого об’єднання «Прибужжя».
Бере активну участь в виставках Спілки художників України, «Прибужжя».
У творчості митця домінують натюрморти та пейзажі.