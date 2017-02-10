Музей ім. В.Верещагіна запрошує на виставку миколаївського художника

10.02.17 14:48Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

16 лютого 2017 року о 15:00 в Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна відбудеться відкриття виставки миколаївського художника Вадима Пустильника.

На показі представлено майже 100 робіт митця, виконаних в техніці станкового живопису та графіки.

Для довідки:

Вадим Пустильник народився в Миколаєві в 1959 році. Навчався в Дитячій художній школі.

Працював на Чорноморському суднобудівному заводі. Служив на флоті.

У 1985 році поступив до Харківського художньо-промислового інституту.

В 1991 році отримав диплом дизайнера.

З 1996 року Вадим Пустильник стає членом Спілки дизайнерів України.

З 2000 – член творчого об’єднання «Прибужжя».

Бере активну участь в виставках Спілки художників України, «Прибужжя».

У творчості митця домінують натюрморти та пейзажі.

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