Музей ім. В.Верещагіна запрошує на виставку миколаївського художника 16 лютого 2017 року о 15:00 в Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна відбудеться відкриття виставки миколаївського художника Вадима Пустильника. На показі представлено майже 100 робіт митця, виконаних в техніці станкового живопису та графіки. Для довідки: Вадим Пустильник народився в Миколаєві в 1959 році. Навчався в Дитячій художній школі. Працював на Чорноморському суднобудівному заводі. Служив на флоті. У 1985 році поступив до Харківського художньо-промислового інституту. В 1991 році отримав диплом дизайнера. З 1996 року Вадим Пустильник стає членом Спілки дизайнерів України. З 2000 – член творчого об’єднання «Прибужжя». Бере активну участь в виставках Спілки художників України, «Прибужжя». У творчості митця домінують натюрморти та пейзажі. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама