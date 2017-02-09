Куда можно переехать жить без визы

В Малайзию можно переехать жить без визы. Такой режим действует месяц. Этого времени достаточно, чтобы понять, готов ли человек там остаться. Об этом рассказывает украинец Андрей.

"Это самый дешевый переезд. Я купил билет на самолет за 400 долларов, добрался до Таиланда, а оттуда поездом до Майлазии. После того как найдешь работу нужно оформить бизнес - визу.

Но здесь почти никому не отказывают. Сюда едет немало пожилых людей. Здесь действует программа "Мой второй дом". Для пенсионеров предоставляется скидка на проживание. На старость сюда переехало немало русских из Сибири. Не выдержали жесткого климата", - рассказал Андрей.

Мужчина работает в ресторане. Сначала был официантом, теперь на кухне. С товарищем снимают большую квартиру с бассейном, теннисным кортом, видом на море.

"Украину здесь хорошо знают после того, как упал Малазийский самолет. О нем немало говорили в стране, а Украина была обведена на карте чуть ли не в каждом доме. Раньше нас считали русскими. Относительно украинцев у них стереотипов нет.

Есть стереотипы относительно белых людей: если ты белый, то у тебя много денег. С другой стороны, малайцы считают, что если ты белый, то никогда не надуришь, ты – ответственный человек. Было много раз, когда я забывал кошелек и не было чем заплатить за обед.

То это воспринимали нормально: "Ничего, потом донесешь". Даже если это будет через два дня. А еще украинцы – по их меркам высокие, поэтому местные думают, что у нас страна высоких людей", - добавил мужчина.

В стране нет совсем молочных продуктов. За ними человек больше грустит.

"Здесь нет совсем сметаны, молока и сыра. Молочные продукты длительного хранения везут из Австралии. Приходилось борщ кушать с греческим йогуртом", - добавил мужчина.

Около 70 украинцев зарегистрированы на консульском учете в Малайзии – стране в Юго-Восточной Азии.