Николаевский городской травмпункт работает в обычном режиме

За сутки в николаевский городской травмпункт обращаются в среднем 44 человека.

Об этом «Новостям-N» сообщил заведующий травмпунктом Юрий Мотейко.

Последнее ухудшение погодных условий не привело к существенному росту обращений в травмпункт.

Юрий Михайлович любезно сообщил данные за последние сутки: с переломами в травмпункт обратились 15 человек, с ушибами — 18. Травмы на улицах получили 32 жителя, в быту — 8. Пострадавших в ДТП — 3 человека.

«Сейчас более-менее спокойно, не то, что в 2010-м, когда было до 150 обращений за сутки», - говорит Юрий Михайлович, - «хотя, если будет гололед — всплеск обращений может и повториться».