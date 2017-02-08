Николаевский городской травмпункт работает в обычном режиме

08.02.17 20:09Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

За сутки в николаевский городской травмпункт обращаются в среднем 44 человека.

Об этом «Новостям-N» сообщил заведующий травмпунктом Юрий Мотейко.

Последнее ухудшение погодных условий не привело к существенному росту обращений в травмпункт.

Юрий Михайлович любезно сообщил данные за последние сутки: с переломами в травмпункт обратились 15 человек, с ушибами — 18. Травмы на улицах получили 32 жителя, в быту — 8. Пострадавших в ДТП — 3 человека.

«Сейчас более-менее спокойно, не то, что в 2010-м, когда было до 150 обращений за сутки», - говорит Юрий Михайлович, - «хотя, если будет гололед — всплеск обращений может и повториться».

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Среда, 08.02.2017

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