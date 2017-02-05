Как украинцам уехать на работу в Италию

Италия всегда была достаточно популярным направлением для трудоустройства среди украинцев. А после начала кризиса поток трудовых мигрантов в одну из самых развитых в экономическом плане стран Евросоюза начал расти еще быстрее.

Итальянская экономика занимает 4-е место в ЕС после Германии, Франции и Великобритании. Но есть в ней одна назойливая проблема, которую никак не может решить правительство. Речь идет о безработице, которая составляет 11,6%. Среди молодежи этот показатель и вовсе достигает 37,1%. Не в пользу экономики говорит и постоянный рост государственного долга. Сейчас его размер составляет 135,8% ВВП.

Однако даже в таких условиях итальянская экономика отличается стабильностью и диверсифицированной структурой. Кстати, Италию можно условно разделить на индустриальный север и дотационный юг, где развивается преимущественно аграрная отрасль. Этот факт стоит учитывать тем, кто ищет работу в Италии.

Трудоустроиться в Италии могут как квалифицированные специалисты, так и люди без должной квалификации. Среди отраслей итальянской экономики лидируют туризм, пищевая промышленность, аграрная отрасль, производство автомобилей, одежды, керамических изделий и вина.

Специфика трудоустройства

Италия не отличается от большинства стран ЕС касательно политики трудоустройства граждан других государств. Похожие правила действуют, к примеру, в Германии и Франции. Чтобы получить разрешение на работу в Италии, украинцам необходимо выполнить все требования для легального пребывания и трудоустройства.

Перед началом поиска работы в Италии вам необходимо определить, на какие вакансии позволяет претендовать ваше образование, а также опыт и квалификации. Конечно, в Италии есть разные виды неквалифицированной работы, однако получить ее желает масса трудовых мигрантов из других стран, поэтому вам будет нелегко. В Италии не так просто подтвердить собственную квалификацию. Вероятно, для этого вам придется сдавать экзамены или проходить переподготовку.

Чтобы трудовой мигрант мог въехать на территорию Италии, у него должны быть разрешение на работу и рабочая виза. Сначала нужно найти подходящую для вас вакансию в местной компании и подписать трудовой договор. Как правило, граждане Италии и стран ЕС имеют преимущества, поэтому квалификация и опыт работы играют важную роль. В случае заключения контракта работодатель подает в итальянский иммиграционный офис документы на оформление разрешения на работу.

В течение 8 дней после переезда в Италию необходимо обратиться в местное отделение полиции, чтобы получить вид на жительство с правом на работу. Срок выдачи этого документа – 60 дней с момента регистрации заявления. Каждый год в Италии определяют максимальное количество квот на трудоустройство иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Так что стоит стремиться к получению «Голубой карты ЕС», которую предоставляют высококвалифицированным иностранным работникам на два года. Ее главное преимущество заключается в том, что карта дает возможность получить работу вне зависимости от квот.

Если вы потеряете рабочее место до окончания срока действия разрешения, то можете пойти в центр занятости и отыскать новую вакансию.

Важную роль играет возраст соискателя. Государственные программы и налоговые послабления создают преференции для трудовых мигрантов до 30 лет. После 50 найти работу в Италии очень сложно.

Огромное значение имеет знание итальянского языка. Без этого вам будет сложно рассчитывать на престижную работу в Италии. Впрочем, найти хорошие вакансии можно и со знанием английского. В любом случае, без знания иностранных языков в Италии вам будет очень непросто.

Оформление рабочей визы

Для легального трудоустройства в Италии украинцам необходимо оформить рабочую визу в итальянском консульстве. Стоит обратить внимание, что список требуемых документов для представителей разных профессий может отличаться. Тем не менее, список основных документов для получения рабочей визы в Италию остается неизменным:

украинский и заграничный паспорт с копиями всех страниц;разрешение на работу как минимум на полгода и трудовой договор;заполненная анкета на визу;две цветные фотографии (3х4 см или 3,5×4,5 см);квитанция об уплате консульского сбора;согласие на обработку персональных данных.

Подавать документы необходимо за 30 дней до поездки, предварительно их нужно перевести на итальянский или английский язык. Иногда для принятия решения о предоставлении визы консульство требует дополнительную информацию.

Ситуация на рынке труда и уровень зарплаты

Итальянская экономика занимает 4-е место в ЕС после Германии, Франции и Великобритании. Но есть в ней одна назойливая проблема, которую никак не может решить правительство. Речь идет о безработице, которая составляет 11,6%. Среди молодежи этот показатель и вовсе достигает 37,1%. Не в пользу экономики говорит и постоянный рост государственного долга. Сейчас его размер составляет 135,8% ВВП.

Однако даже в таких условиях итальянская экономика отличается стабильностью и диверсифицированной структурой. Кстати, Италию можно условно разделить на индустриальный север и дотационный юг, где развивается преимущественно аграрная отрасль. Этот факт стоит учитывать тем, кто ищет работу в Италии.

Трудоустроиться в Италии могут как квалифицированные специалисты, так и люди без должной квалификации. Среди отраслей итальянской экономики лидируют туризм, пищевая промышленность, аграрная отрасль, производство автомобилей, одежды, керамических изделий и вина.

Специфика трудоустройства

Италия не отличается от большинства стран ЕС касательно политики трудоустройства граждан других государств. Похожие правила действуют, к примеру, в Германии и Франции. Чтобы получить разрешение на работу в Италии, украинцам необходимо выполнить все требования для легального пребывания и трудоустройства.

Перед началом поиска работы в Италии вам необходимо определить, на какие вакансии позволяет претендовать ваше образование, а также опыт и квалификации. Конечно, в Италии есть разные виды неквалифицированной работы, однако получить ее желает масса трудовых мигрантов из других стран, поэтому вам будет нелегко. В Италии не так просто подтвердить собственную квалификацию. Вероятно, для этого вам придется сдавать экзамены или проходить переподготовку.

Чтобы трудовой мигрант мог въехать на территорию Италии, у него должны быть разрешение на работу и рабочая виза. Сначала нужно найти подходящую для вас вакансию в местной компании и подписать трудовой договор. Как правило, граждане Италии и стран ЕС имеют преимущества, поэтому квалификация и опыт работы играют важную роль. В случае заключения контракта работодатель подает в итальянский иммиграционный офис документы на оформление разрешения на работу.

В течение 8 дней после переезда в Италию необходимо обратиться в местное отделение полиции, чтобы получить вид на жительство с правом на работу. Срок выдачи этого документа – 60 дней с момента регистрации заявления. Каждый год в Италии определяют максимальное количество квот на трудоустройство иностранцев из стран, не входящих в Евросоюз. Так что стоит стремиться к получению «Голубой карты ЕС», которую предоставляют высококвалифицированным иностранным работникам на два года. Ее главное преимущество заключается в том, что карта дает возможность получить работу вне зависимости от квот.

Если вы потеряете рабочее место до окончания срока действия разрешения, то можете пойти в центр занятости и отыскать новую вакансию.

Важную роль играет возраст соискателя. Государственные программы и налоговые послабления создают преференции для трудовых мигрантов до 30 лет. После 50 найти работу в Италии очень сложно.

Огромное значение имеет знание итальянского языка. Без этого вам будет сложно рассчитывать на престижную работу в Италии. Впрочем, найти хорошие вакансии можно и со знанием английского. В любом случае, без знания иностранных языков в Италии вам будет очень непросто.

Оформление рабочей визы

Для легального трудоустройства в Италии украинцам необходимо оформить рабочую визу в итальянском консульстве. Стоит обратить внимание, что список требуемых документов для представителей разных профессий может отличаться. Тем не менее, список основных документов для получения рабочей визы в Италию остается неизменным:

украинский и заграничный паспорт с копиями всех страниц; разрешение на работу как минимум на полгода и трудовой договор; заполненная анкета на визу; две цветные фотографии (3х4 см или 3,5×4,5 см); квитанция об уплате консульского сбора; согласие на обработку персональных данных. Подавать документы необходимо за 30 дней до поездки, предварительно их нужно перевести на итальянский или английский язык. Иногда для принятия решения о предоставлении визы консульство требует дополнительную информацию.

Ситуация на рынке труда и уровень зарплаты

В Италии нет официальной минимальной зарплаты. Уровень оплаты труда определяют на местном уровне, при этом он зависит от сферы деятельности.

"В начале 2017 года средняя зарплата в Италии составляет примерно 2000 евро в месяц. Однако необходимо учитывать географический фактор: на юге зарплаты ниже, чем на севере."

Самыми популярными среди украинцев являются неквалифицированные профессии – официанты, няни, домработницы, горничные, уборщики, дворники и т.д. В этих сферах платят минимальную зарплату – 500–700 евро в месяц. В Италии весьма проблематично жить на такую сумму.

Среди востребованных профессий стоит выделить строителей, менеджеров, айтишников и инженеров. Здесь можно рассчитывать на зарплату около 2000 евро, но только при наличии соответствующего опыта и образования.

В целом в Италии ощущается значительный перепад в уровне зарплат в зависимости от региона, работодателя и навыков специалиста. Например, зарплата врача в одном и том же городе может составлять от 1000 до 5000 евро. С другими профессиями дела обстоят точно так же. Поэтому следует хорошо изучить интересующие вас вакансии, сравнить разные предложения и определить, какая зарплата будет для вас приемлемой.

Поиск работы и полезные ресурсы

Можете обратиться за помощью в местные центры занятости, которые владеют всей необходимой информацией о ситуации на рынке труда и актуальных вакансиях. Часто они помогают найти работу. Сотрудники этих центров предоставляют бесплатные консультации и дают советы в процессе выбора вакансии.

Также следует время от времени читать печатные издания. В них вы можете не только найти интересные вакансии, но и разместить предложение о работе. Советуем читать издания с большим тиражом. К таким можно отнести Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore и Il Messaggero. Если вы находитесь в Италии, то стоит изучать частные объявления, которые люди вешают на улице. Иногда они тоже помогают найти хорошую работу.