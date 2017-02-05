Одесситов и гостей города приглашают отпраздновать Масленицу

05.02.17 13:11Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

В Одессе, 25-26 февраля в парке им. Шевченко пройдут народные гуляния к празднику Масленицы: ярмарка, вкусные блины, горячий чай, конкурсы, викторины и обряды

25-26 февраля 2017 года в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко пройдут народные гуляния в честь празднования Масленицы.

Организатор - КП «Парки Одессы».

Гостей праздника ожидают шумная ярмарка с заводным балаганом, чаепитие из настоящего самовара и горячие блины на любой вкус.

Для любителей проверить свою силу и продемонстрировать эрудицию проведут занимательные конкурсы и викторины, которые помогут окунуться в атмосферу настоящего славянского праздника.

Кульминацией Масленицы станет обряд сжигания чучела – символа ухода зимы и наступления весны.

Время проведения праздника: с 11:00 до 17:00.

Место проведения: парк им.Т.Г. Шевченко, центральная аллея, возле сцены «Ракушка».

Телефоны для справок: 066 925 4761, 097 743 9904, 771 91 01.

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