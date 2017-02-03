На Николаевщине пенсионеры могут получить новые знания

03.02.17 10:14Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

При териториальном центре социального обслуживания Первомайска создана социально-педагогическая услуга «Университет третьего воласта».

Как сообщает "0512", слушателями являются люди пожилого возраста, имеющие возможность получить новые знания и умения, почувствовать себя полезными обществу, продемонстрировать свои таланты, познакомиться с новыми интересными людьми.

Занятия проходят по следующим направлениям: историко-культурологический, лингвистический, основы прикладного искусства, основы православной культуры, психологический, основы бисероплетения, медико-валеологическое, основы рукоделия, основы физического здоровья, информационно-компьютерное. Занятия проходят несколько раз в неделю по семестровым графику.

Преподаватели являются хорошими профессионалами своего дела. Знания и навыки, полученные на протяжении обучения, помогают в повседневной жизни. Благодаря полученным знаниям, слушатели в свободное время занимаются любимыми делами, такими как: бисероплетение, рукоделие, изучение истории родного края. Овладев навыками пользования компьютерной техникой и интернетом, можно общаться с родными и знакомыми по всей Украине и за ее пределами.

В конце учебного года «ученики»получат полный учебный курс знаний по данному направлению и сертификат об окончании «Университета третьего возраста».

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