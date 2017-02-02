В Одессу прибыла одна из главных реликвий Святой горы Афон – мощи Святого Пантелеймона


мощи Великомученика и Целителя Пантелеймона, лобная часть Святого Пантелеймона Целителямощи Великомученика и Целителя Пантелеймона, лобная часть Святого Пантелеймона Целителямощи Великомученика и Целителя Пантелеймона, лобная часть Святого Пантелеймона Целителя
02.02.17 20:24Сколько просмотров этой статьи111Сколько комментариев этой статьи0

Со 2 по 6 февраля в Спасо-Преображенском соборе будут находиться мощи Великомученика и Целителя Пантелеймона, прибывшие в Одессу со Святой горы Афон.

Сегодня, 2 февраля 2017 года, в Одессу со Святой горы Афон прибыла одна из главных реликвий в христианском мире – лобная часть Святого Пантелеймона Целителя.

«Я рад, что два года переговоров увенчались успехом, и святыня прибыла в наш город. Это достаточно серьезное событие для верующих не только Одессы, но и всей Украины», - рассказал Геннадий Труханов.

Святыня будет доступна для поклонения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Соборная площадь, 3) со 2 по 6 февраля. В эти дни собор работает круглосуточно.

В монастыре Святого Павла на Афонской горе хранится лобная часть Святого Пантелеймона целителя - это одна из главных реликвий в Христианском мире и третья по значению в Афонской монашеской республике.

Святыня впервые покинула стены монастыря, где она хранится с XV века. Мощи сопровождает представитель монастыря Святого Павла в священном Киноте Святой горы Афон монах Никодим.

Святой великомученик Пантелеймон почитается верующими как целитель.

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