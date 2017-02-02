Николаевцев приглашают бесплатно пройти онкоосмотр

02.02.17 10:19Сколько просмотров этой статьи99Сколько комментариев этой статьи0

4 февраля в Украине пройдет День открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы против рака. Учитывая, что памятная дата приходится на субботу, двери учреждений здравоохранения Николаева будут открыты в понедельник, 6 февраля.

Об этом сообщает издание "Свидок.инфо" со ссылкой на отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета. В этот день во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях будут бесплатно проводиться онкоосмотры, флюорографические и УЗИ-исследования, при которых можно выявить визуальные формы рака. При обнаружении отклонений пациенты будут направлены в Николаевский областной онкодиспансер.

В настоящее время в Украине находится на диспансерном учете более 1 миллиона украинцев, больных злокачественными новообразованиями, из них жителей Николаева 18703 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, существует более 100 видов рака и болезнь может развиваться в любой части тела.

На данный момент уже известно, что возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить, ориентируясь и соблюдая такие элементарные нормы здорового поведения, как:

ограничение доступа к курению детей, борьба с курением как таковым;

физическая активность;

сбалансированная и здоровая пища;

своевременная вакцинация против вирусов, которые вызывают рак печени и шейки матки;

воздержание от длительного пребывания на солнце и в солярии;

своевременная диагностика и внимание к собственному здоровью.

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Четверг, 02.02.2017

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