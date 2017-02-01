Фотовыставка «Прелести Южного Буга» - скоро в Николаеве

01.02.17 14:45Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

3 февраля 2017 в 16.00 в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого состоится открытие фотовыставки николаевского художника Александра Уса «Прелести Южного Буга».

Об этом сообщают организаторы мероприятия в Фейсбуке.

Александр Александрович Ус - фотохудожник, руководитель творческого объединения «Искушение», автор 14 фотовыставок, участник 48 коллективных выставок, в том числе в Греции, Турции, Абхазии. Выставка «Прелести Южного Буга» стала очередным шагом в реализации одноименного авторского проекта.

Уже несколько лет подряд А. Ус вдохновенно фотографирует Южный Буг - живописную реку, которая берет свое начало на Подолье, протекает пятью областями Украины и впадает в Черное море. Фотохудожник предлагает зрителям познакомиться с таким Южным Бугом, который предстал перед его глазами.

Отметим, впервые в Николаеве зрителям представят художественную выставку, в которой использованы фото, напечатанные на холсте.

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