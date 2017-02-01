Довідки про несудимість відтепер видаватимуть сервісні центри МВС – просто та зручно, а незабаром – онлайн

З 1 лютого територіальні сервісні центри МВС по всій Україні видаватимуть Довідки про відсутність судимості.

Замовити Довідку можна буде з вівторка по суботу, у зручний час з 9:00 до 18:00 (у суботу до 16:45), без обідньої перерви та незалежно від місця реєстрації.

Запит на отримання довідки заповнюється безпосередньо у адміністратора територіального сервісного центру МВС, на місці.

«Наш пріоритет реформи – це максимальне спрощення порядку надання послуг громадянам. Можливість тепер отримати Довідку про відсутність судимості у територіальних сервісних центрах МВС — це розширення географії послуг, отримання її у зручний час, швидке подання запиту, завдяки впровадженню електронних черг та роботи наших адміністраторів.

Найголовніше, ми працюємо над тим, аби вже незабаром Довідку змогли замовити та отримати в один «клік», не виходячи з дому» –зазначив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Для отримання Довідки про несудимість:

— потрібно звернутися до зручного за місцем розташуванням територіального сервісного центру МВС (адреси на сайті hsc.gov.ua);

— заявник під час подання запиту пред’являє посадовій особі територіального сервісного центру МВС документ, що посвідчує його особу, а також надає його копію;

— для осіб, які були раніше судимі, необхідно мати документ, що засвідчує поточну відсутність судимості.

Термін дії Довідки не визначається, так як вона надається станом на дату здійснення перевірки.

Надання Довідки здійснюється безкоштовно в строк до 30 календарних днів з дня надходження запиту.

Для швидкого інформування та консультування громадян у сервісних центрах МВС працюють сайт hsc.gov.ua, фейсбук-сторінка та телефон для довідок: (044) 290-19-88.

Прес-служба Головного сервісного центру МВС України