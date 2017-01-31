В Николаеве пройдет акция «Николаев — чистый город»

4-5 февраля в Николаеве состоится масштабная акция по борьбе с распространением наркотических веществ в городе — «Николаев - чистый от наркотиков». Об этом сообщает руководитель проекта Андрей Мыскив.

Организаторами акции выступили активисты общественной организации «Николаев – чистый город» в сотрудничестве с депутатом верховной рады Артемом Ильюком, а также частными предпринимателями нашего города, Дмитрием Талпой, Анаром Ахундовым и главой БФ "Юнитус" Сергеем Ваненковым, приглашают Вас на акцию ".

Цель акции — очищение от рекламы сайтов распространяющих наркотические вещества, на различных плоскостях города, начиная от стен жилых домов заканчивая заборами и другими железными конструкциями.

Акция стартует в субботу, 4 февраля в 12:00, общий сбор состоится возле супермаркета «Сотка».

Группы активистов во главе с назначенными координаторами будут одновременно работать в 4-х районах города, поэтому желающие, которые живут неподалеку от обозначенных мест смогут присоединиться и оказать помощь!

Как сообщил нашим корреспондентам Андрей Мыскив, сейчас идет регистрация всех желающих, которые готовы помочь активистам очистить город.

Мы ожидаем всех жителей с активной позицией, минимум 40 человек, 20 анкет уже есть. Скорее всего людей будет больше, мы будем им рады, - рассказал Мыскив.

Участники мероприятия со всеми необходимыми ресурсами (краска, валики, защитная, одежда) будут распределены на разные локации (организаторы отвечают за перевозку).

В воскресенье, 5 февраля состоится общественное подведение итогов мероприятия и награждение активных участников акции.