До 200-річчя від дня народження відомого мариніста запрошуємо на лекції “Айвазовський в Миколаєві”

З нагоди відзначення 200-річчя від дня народження всесвітньо відомого художника-мариніста Івана Айвазовського у Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна започатковано цикл лекцій «Айвазовський в Миколаєві».

Колектив музею має на меті познайомити миколаївців та гостей міста з оригінальними та унікальними шедеврами Івана Айвазовського. Це справжні перлини музейної збірки, гордість Миколаєва. До циклу лекцій увійшли 9 робіт видатного майстра, що зберігаються у скарбниці музейної колекції, а саме живописні твори – «Захід сонця в Малоросії» 1863 р., «Ранок. Морська затока» 1878 р., «Пушкін на березі Чорного моря» 1887 р., «Прибій» 1888 р., «Берег моря. Етюд». 1896 р., «Вітрильник» 1899 р., «Море», «Кав’ярня в Криму» та акварель «У гавані».

Про ці роботи йтиметься мова у лекціях, над якими працюють співробітники Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна. Лектори розкриють завісу таємниці таланту видатного мариніста, повідають легенди побутування його нетлінних творів. Крім того на відвідувачів чекатимуть цікаві зустрічі з художниками, експертами та музикантами.

Мистецтво Івана Айвазовського охоплює величезний відрізок часу — шістдесят років творчості. Заслуги його в мистецтві були відзначені в усьому світі. Він був обраний членом п’яти Академій мистецтв, а його адміралтейський мундир був увінчаний почесними орденами багатьох країн.

Доторкніться до вершини світового мистецтва разом з Миколаївським обласним художнім музеєм ім. В.В. Верещагіна!

Лекції проводяться за попереднім записом. За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами: 37-23-53, 37-08-45, 37-23-67.