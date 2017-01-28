До 200-річчя від дня народження відомого мариніста запрошуємо на лекції “Айвазовський в Миколаєві”

28.01.17 13:26Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

З нагоди відзначення 200-річчя від дня народження всесвітньо відомого художника-мариніста Івана Айвазовського у Миколаївському обласному художньому музеї ім. В.В. Верещагіна започатковано цикл лекцій «Айвазовський в Миколаєві».

Колектив музею має на меті познайомити миколаївців та гостей міста з оригінальними та унікальними шедеврами Івана Айвазовського. Це справжні перлини музейної збірки, гордість Миколаєва. До циклу лекцій увійшли 9 робіт видатного майстра, що зберігаються у скарбниці музейної колекції, а саме живописні твори – «Захід сонця в Малоросії» 1863 р., «Ранок. Морська затока» 1878 р., «Пушкін на березі Чорного моря» 1887 р., «Прибій» 1888 р., «Берег моря. Етюд». 1896 р., «Вітрильник» 1899 р., «Море», «Кав’ярня в Криму» та акварель «У гавані».

Про ці роботи йтиметься мова у лекціях, над якими працюють співробітники Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна. Лектори розкриють завісу таємниці таланту видатного мариніста, повідають легенди побутування його нетлінних творів. Крім того на відвідувачів чекатимуть цікаві зустрічі з художниками, експертами та музикантами.

Мистецтво Івана Айвазовського охоплює величезний відрізок часу — шістдесят років творчості. Заслуги його в мистецтві були відзначені в усьому світі. Він був обраний членом п’яти Академій мистецтв, а його адміралтейський мундир був увінчаний почесними орденами багатьох країн.

Доторкніться до вершини світового мистецтва разом з Миколаївським обласним художнім музеєм ім. В.В. Верещагіна!

Лекції проводяться за попереднім записом. За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами: 37-23-53, 37-08-45, 37-23-67.

Похожие новости

27.07.15 12:52День выборов на 205 округе: "Roshen" против "Привата

12.02.15 09:53Порошенко заявил, что "пока никаких хороших новостей" с переговоров нет

01.03.14 10:15В Николаеве все под контролем

14.02.10 21:23КИУ допускает отмену местных выборов 30 мая

27.10.08 16:11Позвоните в налоговую

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 28.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:45В Николаеве поймали мужчину, который убивал и ел собак

18:30Тимошенко: на посту президента я закончу войну на востоке

18:15«Ждём переезда»: РФ переманивает украинских авиаконструкторов

18:00Антикоррупционная программа: директор НАБУ купил новое авто за 800 тысяч гривен

17:50В Лондоне анархисты захватили дом экс-менеджера Газпрома: фото

17:4514-летняя украинка выиграла чемпионат Australian Open

17:15Биатлонистка Джима завоевала серебро в гонке на чемпионате Европы

17:00В Маяках взорвали лодку сына директора «Тузловских лиманов»

16:50На Черниговщине поезд протаранил автомобиль - два человека погибло

16:45В Николаеве состоялся день памяти жертв Холокоста

16:30За роки незалежності України дитяче населення скоротилося майже вдвічі

16:15В Калифорнии готовят референдум по выходу из США

16:00В Николаеве новые остановки предлагают оборудовать видеонаблюдением для борьбы с вандализмом

15:50Жители Кульбакино и Широкой Балки возмущены проектом строительства кладбища в 500 м от их домов

15:45Суд арестовал жителя Еланецкого района, который хранил дома арсенал оружия и наркотики

15:30«Овидиопольский головорез» повесился в СИЗО

15:15Звездное ограбление: на Осокорках в авто ограбили народную артистку Украины

15:00Литва поставила Украине ракетные комплексы "Джавелин" и 150 тонн боеприпасов, - СМИ

14:50В Николаеве неизвестный спилил и украл две сосны возле частного дома

14:45Высокие тарифы делают людей изобретательными: как украинцы обманывают счетчики

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.01.17 18:451560

Гройсман пообещал наказывать бизнес за не повышение «минималки»

14.01.17 18:551430

Композиция, что может усыпить вас всего за 8 минут

14.01.17 19:101310

В Николаеве пьяный изнасиловал 13-летнюю девочку

14.01.17 19:201090

200 000 гривен из бабушкиного кошелька

Самые читаемые

17.01.17 18:0017570

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212060

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266740

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416460

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама