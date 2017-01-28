Николаевцев приглашают на концерт памяти Высоцкого

Сегодня в ДК "Молодежный" ( Заря ) состоится концерт памяти Владимира Семёновича Высоцкого.

Он был композитором, исполнителем, символом эпохи 1970-х.

Высоцкий написал и исполнил более 700 песен, которые были очень популярны - ради них многие специально покупали магнитофоны. Его концерты собирали толпы людей. Его невероятная энергетика, искренность, разнообразие тем не оставляли равнодушным никого. Его считали за своего представители самых разных кругов, герои которых были представлены в песнях.

Тематика песен была обширна и отражала саму жизнь: военные, блатные, юмористические, сказочные...

Многие из нас до сих пор слушают его. Его песни бессмертны, как и он сам

Где: ДК "Молодежный" ( Заря ) ул. Театральная ( Васляева ), 1

Начало: в 16:00

Вход свободный