12.01.17 07:461880
В Николаеве пройдет ярмарка вакансий для военных
|25.01.17 20:15
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Завтра, 26 января, в Областном центре занятости (ул.Никольская,68) в 10.00 в рамках ярмарки вакансий состоится «День военнослужащего».
Об этом сообщил пресс-офицер Одесского медиа-центра МО Ярослав Чепурной.
В центр занятости придут представители большинства воинских частей, дислоцированных в Николаеве.
Приглашаются все желающие, кто хочет и может связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах Украины. Участникам ярмарки в доступной форме будет доведена информация об условиях прохождения службы в ВСУ и тех социальных гарантиях, которые получают военнослужащие.