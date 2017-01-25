В Николаеве пройдет ярмарка вакансий для военных Завтра, 26 января, в Областном центре занятости (ул.Никольская,68) в 10.00 в рамках ярмарки вакансий состоится «День военнослужащего». Об этом сообщил пресс-офицер Одесского медиа-центра МО Ярослав Чепурной. В центр занятости придут представители большинства воинских частей, дислоцированных в Николаеве. Приглашаются все желающие, кто хочет и может связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах Украины. Участникам ярмарки в доступной форме будет доведена информация об условиях прохождения службы в ВСУ и тех социальных гарантиях, которые получают военнослужащие. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама