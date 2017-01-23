10.01.17 07:402080
Николаевцев приглашают на концерт «Симфония дружбы»
|23.01.17 20:58
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Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия, Николаевский городской дворец культуры «Корабельный» приглашают горожан и гостей на театрализованный концерт «Симфония дружбы»
Артисты аматорской цирковой студии «Баттерфляй» помогут вам окунуться в прекрасный и увлекательный мир искусства, насладиться великолепными цирковыми постановками, получить массу удовольствия и хорошего настроения.
Концерт состоится во Дворце культуры «Корабельный» по адресу: проспект Богоявленский, 328.
Дата: 29 января
Начало 16:00