Николаевцев приглашают на концерт «Симфония дружбы» Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия, Николаевский городской дворец культуры «Корабельный» приглашают горожан и гостей на театрализованный концерт «Симфония дружбы» Артисты аматорской цирковой студии «Баттерфляй» помогут вам окунуться в прекрасный и увлекательный мир искусства, насладиться великолепными цирковыми постановками, получить массу удовольствия и хорошего настроения. Концерт состоится во Дворце культуры «Корабельный» по адресу: проспект Богоявленский, 328. Дата: 29 января Начало 16:00 Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама