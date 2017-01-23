Николаевцев приглашают на концерт «Симфония дружбы»

23.01.17 20:58Сколько просмотров этой статьи42Сколько комментариев этой статьи0

Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия, Николаевский городской дворец культуры «Корабельный» приглашают горожан и гостей на театрализованный концерт «Симфония дружбы»

Артисты аматорской цирковой студии «Баттерфляй» помогут вам окунуться в прекрасный и увлекательный мир искусства, насладиться великолепными цирковыми постановками, получить массу удовольствия и хорошего настроения.

Концерт состоится во Дворце культуры «Корабельный» по адресу: проспект Богоявленский, 328.

Дата: 29 января

Начало 16:00

Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия

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Понедельник, 23.01.2017

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