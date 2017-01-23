Николаевский «Центр Защиты Животных» объявил конкурс на лучший дизайн и макет здания

С 11 января стартует конкурс на лучшую идею, макет или дизайн внешнего вида КП «Центр Защиты Животных».

Об этом написали в Фейсбук работники Центра.

Наше здание выглядит совсем тускло. Если ИМЕННО ТЫ готов показать нам каким ярким оно могло бы стать, то тебе к нам!

Свой эскиз можно прислать нам в личные сообщения группы, или на нашу почту - zahist.tvarin.mmr@mail.ru (с пометкой конкурс)

Ваши идеи могут быть нарисованы как угодно - графически, от руки, карандашом или маркером, а может мелками, - сообщили в Центре защиты животных.

Победителей ждут приятные призы и подарки:

-1-е место - вы, как автор станете исполнителем своей идеи и сможете украсить КП Центр Защиты Животных своим рисунком! Предприятие берет на себя обязанность полностью оплатить расходные материалы. 2-е и 3-е место - участники получать поощрительные призы. но, не исключено, что ваши работы будут настолько классными, что мы не сможем с ними так просто распрощаться и на КП Центр Защиты Животных обязательно найдется местечко, где сможет разместиться ваш авторский рисунок в вашем же исполнении. Работы принимаются до 1 марта 2017 года.