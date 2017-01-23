Поліції потрібні нові кадри. Оголошено конкурс

23.01.17 13:24Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Миколаївській поліції потрібні нові кадри. Про це повідомив на брифінгу журналістам начальник управління кадрового забеспечення Олексій Попков.

З 23 січня до 3 лютого відкривається прийом заявок на участь у конкурсі. Відкриті вакансії на посади 40 слідчих, 80 оперуповноважених, 39 інспекторів сектору регулювання патрульної поліції та 88 співробітників молодшого складу поліції.

До того ж з поточного року діє нова система рекрутингу. Зареєструвати анкету кандидатам можна онлайн на офіційному сайті Головного управління поліції в Миколаївській області. Заповнити її можуть усі бажаючі.

Основні вимоги для кандидатів:

1) громадянство України

2) досягнення 18-річного віку

3) вільне володіння українською мовою

Для кандидатів на посаду молодшого складу обов'язкова наявність повної загальної освіти. На посади оперуповноваженого та інспектора реагування патрульної поліції - вища освіта. На посаду слідчого - вища юридична освіта та знання кримінально-процесуального законодавства.

Під час конкурсу кандидати пройдуть низку тестів на знання законодавчої бази, психологічні тести, здатність до аналітичного мислення, перевірку стану здоров'я та фізичної підготовки. Детальний опис усіх вимог можна почитати на сайті поліції в Миколаївській області.

Обіцяють для молодшого складу поліції зарплатню від 5700 грн. Слідчим та оперуповноваженим - від 10 тисяч гривень.

Усі кандидати після проходження відбору будуть направлені на курси первинної підготовки

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