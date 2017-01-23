Сессию Первомайского горсовета перенесли

Депутаты Первомайского городского совета обратиись к городскому голове Людмиле Дромашко с просьбой обеспечить явку секретаря Сергея Бондарчука в суд, где будет рассматриваться иск об отмене решения по его избранию.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook депутат Первомайского городского совета Михаил Медведчук, опубликовав соответствующее заявление.

«Еще до скандальных событий вокруг псевдо-секретаря «алко-блоковця» Бондарчука, я и мой коллега по комиссии по вопросам законности Владимир Вовк, обратились в суд об отмене решения городского совета о назначении того же Бондарчука на должность секретаря. 6 января ни мэр Дромашко, ни горе-секретарь Бондарчук в суд не явились, мол, не успели иск изучить - просим отложите дело. Суд рассмотрение дела отложил, назначив на 26 января в 10:00. Недавно, Дромашко назначила очередную сессию городского совета, также на 26 января. Совпадение или циничное затягивание времени - решать вам», - написал Медведчук.

В опубликованном им заявлении депутаты попросили Дромашко перенести пленарное заседание на другую дату.