На Светлодарской дуге ВСУ военные заняли новые рубежи

23.01.17 10:57Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

ВСУ отбили рубежи, которые считаются украинскими в Минских соглашениях.

Несколько подразделений 54-й бригады продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции, на которых до сих пор были сепаратисты. Об этом сообщает ТСН.

Журналисты побывали на занятых позициях, которые были освобождены без потерь и почти без выстрелов.

Все подходы к блиндажу сепаратистов были усеяны минами. По дороге везде видны следы "растяжек". Разминировали узкую тропу. Остальные мины подождут до весны, когда там начнут работать саперы. Линия обороны на этом участке теперь передвинулась на несколько сотен метров в сторону оккупированного Первомайска.

Теперь и на Горловском направлении есть несколько новых укрепленных районов. Группа технически и незаметно вышла на эту позицию. Заняла оборону. Лишь на следующий день сепаратисты поняли, что здесь им буквально перекрыт кислород.

"Здесь дорога, они гоняли "контрабас" (контрабанду). Теперь дорога полностью перекрыта", - говорит боец 46-го батальона Дмитрий Куценко.

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