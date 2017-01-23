Рождественские елки помогают остановить эрозию дюн

В Уэльсе, на побережье Денбигшира, местные власти закопали в дюны около 300 выкинутых рождественских елок, чтобы остановить эрозию песчаных дюн

. На этих дюнах не растет трава, которая предотвращает эрозию. Местные власти надеются, что деревья будут засыпаны песком, что придаст дюнам определенную прочность, а кроме того, затем там к концу лета можно будет посадить песчаный тростник.

Этот пляж популярен среди туристов, которые вытоптали росшую там раньше траву.

Дюны на Баркби-бич находятся под защитой государства, из-за их биологического разнообразия.

Здесь находится последняя в Уэльсе колония малых крачек, это место обитания камышовых жаб, и здесь можно увидеть редкие орхидеи.