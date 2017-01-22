Образование в Стенфорде: университет открыл стипендийную программу для украинцев

22.01.17 11:58Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Одно из самых известных высших учебных заведений США и всего мира Стенфордский университет объявил об открытии специальной программы для студентов из Украины под названием "Ukrainian Emerging Leaders Program". Учебный курс рассчитан на 10 месяцев для трех украинцев, которые будут получать 70 тысяч долларов стипендии.

Об этом сообщили на официальной странице университета. Новость передает "Пресса Украины".

Студентам из Украины, кроме стипендии, будут выделены руководством Стенфордського университета средства на визу, медицинское страхование, переезд, а также поездки их родственников в Америку и Украину.

Студенты, которые будут участвовать в этом проекте, смогут выбрать учебные курсы на свой вкус, сконструировать программу учебы и развивать собственные проекты, работая при этом с интересными людьми и разными организациями.

Преимущество будет предоставляться в первую очередь политикам, юристам, предпринимателям, творцам соцпроектов, а также лидерам общественных организаций.

Творцы проекта определили 6 основных критериев, по которым будут избирать трех участников:

-Быть гражданином Украины и после учебы планировать вернуться сюда на постоянное место жительства;

-Иметь на момент начала программы полных 28 лет, не меньше;

-Суметь продемонстрировать профессиональные и личные наработки в сфере своей деятельности;

-Владеть достаточным уровнем разговорного и письменного английского;

-Иметь степень бакалавра по своей специальности;

-Иметь опыт работы не менее 5 лет.

Заявки на участие в программе "Ukrainian Emerging Leaders Program" можно посылать до 15 февраля 2017 года. А уже в апреле будут объявлены результаты отбора.

Спонсорами учебного курса стали фонд "Western NIS Enterprise Fund", лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук и гендиректор украинской инвестиционной компании "Dragon Capital" Томаш Фиала.

Сейчас этот проект будет проведен в тестовом режиме, однако, если программа будет успешной, ее введут на полной основе.

Раньше сообщалось, что США готовы платить по 100 тысяч долларов украинским студентам американских бизнес-школ, которые согласны вернуться работать в Украину.

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