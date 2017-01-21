Некоторые маршрутки Николаева уже начали ездить с GPS

Николаевцы теперь могут отслеживать движение городских маршруток с помощью мобильных телефонов и других гаджетов. Правда, пока еще не все маршрутные такси оборудованы GPS-навигаторами.

Следить за маршрутками можно с помощью приложения EasyWay. При этом программа, к сожалению, не содержит информацию об аналогичном движении коммунального транспорта, пишет korabelov.info.

«Ого, оказывается некоторые маршрутки в Николаеве ездят с GPS и даже более того передают данные на EasyWay (гораздо более удобная штука чем местный николаевский UkrWay:Миколаїв). Но печально то что город не делится с EasyWay данными коммунального электротранспорта», — написал в соцсети николаевец Александр Одегов.

Движение каждой отдельной маршрутки обозначено оранжевым маркером

«Работа в прогрессе. Всё в тестах», — ответил в комментарии на указанный пост в Facebook мэр Александр Сенкевич.

Ранее городские власти презентовали сервис «UkrWay:Миколаїв», отслеживающий с помощью GPS-трекеров городской электротранспорт. На момент презентации в программе были задействованы 110 троллейбусов и трамваев, спецтехника и мусоровозы.