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Из местных бюджетов Николаевщины на льготные жилищные кредиты выделят более 26 млн грн

21.01.17 16:38Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В местных бюджетах Николаевщины в 2017 году на предоставления льготных молодежных жилищных кредитов предусмотрено 26,37 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

По словам директора Николаевского регионального управления фонда Вячеслава Булаха в этом году на льготное молодежное кредитование средства предусмотрены в городском бюджете Николаева в объеме более 23,77 миллиона гривен, а также в бюджете Николаевской области в размере 2,6 миллиона гривен.

Первый заместитель председателя правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный отметил, что средства, предусмотренные органами местного самоуправления Николаевщины на льготное молодежное кредитование являются крупнейшими среди всех регионов Украины.

—Средства, которые на этот год предусмотрели местные органы власти Николаевщины для реализации программы льготного молодежного кредитования, являются не только крупнейшими среди всех регионов Украины. Они соразмерны 28 миллионам гривен, предусмотренных в бюджете для предоставления льготных молодежных кредитов по всей стране, — подчеркнул Сергей Комнатный.

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