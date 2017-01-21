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В николаевской библиотеке Кропивницкого встретятся четыре стихии

21.01.17 10:21Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии

28 января 2017 г. в 16:00 в Центральной городской библиотеке им. М. Л. Кропивницкого николаевцев ожидает настоящий перфоманс четырех стихий: 4 молодых львовских поэта соединят воду, землю, огонь и воздух в одном литературном вечере «Стихийные»

Это визуально-поэтический проект трех молодых поэтов из Львова - Джона Гнатива, Поля Берковица и Ростислава Кузика, которые с помощью слова, музыки и видео передают атмосферу и сущность стихийных бедствий.

Николаев станет 11-м городом, где пройдет всеукраинский тур «Стихийные». Стоит отметить, что в каждом новом городе стихию Воды представляет другой человек. Участники объясняют это тем, что вода может находиться в разных состояниях, а потому и имеет разное звучание.

Так, в других городах в проект уже присоединились Остап Сливинский, Тарас Прохасько, Алексей Чупа, Лесь Белей.

Специальный гость Николаева, переменная стихия Воды - замечательная львовская поэтесса Ольга Перехрест.

Спешите увидеть и почувствовать огонь, воздух, землю и воду - капризное взаимодействие стихий в одном месте и одно время!

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Суббота, 21.01.2017

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