Будущих николаевских пенсионеров приглашают в школу

Специалисты Пенсионного фонда рекомендуют будущим пенсионерам до наступления пенсионного возраста посетить «Школу будущего пенсионера» в Николаеве, с целью предоставления разъяснений относительно определения права на назначение пенсии и ознакомление с перечнем необходимых документов для назначения пенсии

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Специалисты предоставят консультации о сроках обращения в Фонд, предоставят информацию относительно полученного страхового стажа, особенностей подтверждения льготного стажа и прочее.

Школа работает ежемесячно в каждую четвертую пятницу в 10:00 по адресу: пр. Богоявленский (Октябрьский) 55-Е, 9 этаж, каб. 908.

Руководство управления ПФУ в Ленинском районе Николаева.