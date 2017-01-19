Департамент труда и социальной защиты населения проводит для николаевцев "горячие линии" по актуальным вопросам Уважаемые николаевцы! Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета проводит 23 января 2017 г. во всех структурных подразделениях "горячие линии" по актуальным вопросам социальной защиты граждан: -охрана труда, трудовые отношения, коллективные договора, выплата задолженности по заработной плате: тел. 47-69-23; -предоставление населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги: тел. 34-11-64, 58-61-16, 60-04-84, 47-42-42; -перечень, условия и порядок предоставления социальных услуг структурными подразделениями ГТЦ: 34-01-50, 34-61-52, 47-59-81, 23-71-45, 64-60-27, 47-76-78; -прием документов и оформление регистрации места проживания для бездомных граждан: тел. 56-11-08; -условия зачисления и правила приема детей с особыми потребностями в центр реабилитации детей-инвалидов: 47-59-35. Звоните с 10.00 до 11.00. Департамент труда и социальной защиты населения Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама