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Департамент труда и социальной защиты населения проводит для николаевцев "горячие линии" по актуальным вопросам

19.01.17 19:01Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Уважаемые николаевцы! Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета проводит 23 января 2017 г. во всех структурных подразделениях "горячие линии" по актуальным вопросам социальной защиты граждан:

-охрана труда, трудовые отношения, коллективные договора, выплата задолженности по заработной плате: тел. 47-69-23;

-предоставление населению субсидий на жилищно-коммунальные услуги: тел. 34-11-64, 58-61-16, 60-04-84, 47-42-42;

-перечень, условия и порядок предоставления социальных услуг структурными подразделениями ГТЦ: 34-01-50, 34-61-52, 47-59-81, 23-71-45, 64-60-27, 47-76-78;

-прием документов и оформление регистрации места проживания для бездомных граждан: тел. 56-11-08;

-условия зачисления и правила приема детей с особыми потребностями в центр реабилитации детей-инвалидов: 47-59-35.

Звоните с 10.00 до 11.00.

Департамент труда и социальной защиты населения

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