Журналистов Николаевщины приглашают принять участие в конкурсе

Украинский кризисный медиа-центр в рамках программы DOBRE при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) объявляет конкурс материалов для региональных СМИ «Децентрализация - путь к лучшим результатам и эффективности».

Целью конкурса является содействие формированию конструктивного дискурса о децентрализации - чтобы украинцы могли понимать суть реформы, ее ход в своей области, знать о достижениях уже объединенных общин, видеть пути решения проблем, включаться в создание нового качества местного самоуправления в своей общине.

К рассмотрению принимаются материалы, размещенные впервые в региональных СМИ Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Кировоградской, Николаевской и Тернопольской областей всех типов (телевидение, радио, печатные и онлайн-медиа) и всех форм собственности (государственной, частной, коммунальной) .

Конкурсные материалы принимаются в следующих номинациях: статья (в печатном СМИ) или онлайн-публикация, видеоматериал, радиоматериал.

В каждой из трех номинаций предусмотрены три награды:

I премия - 15 000 грн.

II премия - 10 000 грн.

III премия - 7 000 грн.

Конкурсные материалы могут касаться как общих, так и конкретных аспектов децентрализации (объединения общин, финансы, медицина, образование, административные услуги, культура, экология в обществе, роль молодежи в децентрализации, система управления и кадры, сотрудничество территориальных общин и т. д.).

Конкурс не предусматривает ограничений по количеству медиа-материалов от одного участника, но для представления каждого материала необходимо заполнить отдельную анкету.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в период с 18 января по 20 марта 2017 г. опубликовать материал в одном из указанных выше СМИ и заполнить бланк заявления по ссылке.

Вопросы о конкурсе можно присылать на электронную почту: t_nychyporenko@ukr.net

Церемония вручения премий состоится в апреле 2017 г. в Украинском кризисном медиа-центре.