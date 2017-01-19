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Миколаївський музей суднобудування і флоту запрошує на виставку «Морські лікарі: долі та особистості»

19.01.17 11:15Сколько просмотров этой статьи37Сколько комментариев этой статьи0

З 17 січня у музеї суднобудування та флоту відкрито виставку «Морські лікарі: долі та особистості» (медицина на Чорноморському флоті у ХІХ – ХХІ ст).

Виставка присвячена морським лікарям Чорноморського флоту та видатним лікарям Миколаївщини, вона охоплює розвиток медицини у Миколаївському регіоні з 1791 року, коли було засновано Вітовський шпиталь за наказом Г. Потьомкіна, й до сьогодення.

Особливе місце у виставці займає історія Миколаївського військово-морського шпиталю, першим головним лікарем якого був Д.С. Самойлович – видатний вчений кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. З 1817 р., за розпорядженням Адміралтейства Чорноморського флоту, військово-морський шпиталь став головним лікувальним закладом усієї Причорноморської зони держави.

На виставці представлено світлини, документи та особисті речі лікарів О. Петрова, О. В’юнова, долі та професійна діяльність яких пов’язана зі шпиталем. На показі є особисті речі, документи та світлини лікарів-чорноморців років Другої світової війни. Серед них особлива роль належить жінкам-медикам: Г. Петрова – перша жінка з Миколаєва, яка отримала звання Героя Радянського Союзу, О. Філоненко – лікар, учасниця героїчної оборони Севастополя та підпільно-партизанського руху, Н. Журенко – військовий фельдшер.

Привертають увагу предмети експозиції про доблесну когорту корабельних медиків: Ю. Кірсанова, Д. Гринберга, А. Вовкобруна та В. Подгорнюка. Вперше експонуються винаходи в галузі медицини О. Герасимова – лікаря, доктора медичних наук, заслуженого винахідника України, академіка Академії наук нетрадиційних технологій України, учасника підпільно-партизанського руху на Миколаївщині в роки Другої світової війни.

У наш час Миколаївський військово-морський шпиталь (в/ч А2428) обслуговує військовослужбовців Миколаївського, Херсонського, Первомайського та Очаківського гарнізонів, а також військовослужбовців миротворчих контингентів. Щорічно тут лікується до 5000 чоловік, серед них – учасники АТО.

Виставка працює у великому виставковому залі музею суднобудування та флоту щодня, крім понеділка та останнього дня місяця з 9.30 до 17.30. Виставкою проводиться тематична екскурсія. Телефони для попереднього замовлення екскурсії: 37-85-98, 37-85-99, 37-86-37

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Четверг, 19.01.2017

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