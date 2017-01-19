Первомайцы, желающие служить в армии, приглашаются на собеседование в военкомат

Вчера, 18 января, Первомайским районным центром занятости, с целью подбора военнослужащих на военную службу по контракту, была проведена презентация Первомайского объединенного городского военного комиссариата.

В мероприятии приняли участие 34 безработных, в том числе 5 демобилизованных участников АТО.

Открыла мероприятие директор центра занятости Леся Николаевна Омельченко, которая отметила важность его проведения, рассказав о состоянии рынка труда в городе и районе и ознакомив присутствующих с комплексом услуг, предоставляемых службой занятости.

Сиволап Денис Васильевич, как представитель военного комиссариата, рассказал об общих тенденциях формирования украинской контрактной армии и перспективы этого процесса. Выступая перед соискателями, он ознакомил участников с условиями прохождения военной службы по контракту, разъяснил конкретные условия контракта, рассказал о возможных местах прохождения службы как в городе и области, так и в других регионах Украины.

Также, были ознакомлены безработных с порядком отбора кандидатов на военную службу по контракту, сроками службы, денежным и материальным обеспечением военнослужащих рядового и сержантского состава, льготами и гарантиями для военнослужащих, вакансиями, которые существуют в Вооруженных Силах Украины.

В конце встречи представитель военкомата раздал соискателям агитационные листовки и пригласил всех желающих служить в армии пройти собеседование в военкомате.