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Николаевцы, поможем детскому интернату!

18.01.17 20:56Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Горожан просят помочь детскому интернату

Жителей Николаева просят помочь с приобретением необходимых игрушек, одежды и продуктов питания для маленьких воспитанников Шевченковской общеобразовательной школы-интерната. Просьбу о помощи на своей странице в сети Facebook разместил соучредитель сети фитнес-клубов «Dance & Gym Style» Максим Бревда.

Помощь станет приятным сюрпризом для 130 детей интерната возрастом от 6 до 16 лет.

Ребятам необходимо следующее:

-хозяйственные товары (стиральный порошок, мыло, шампунь);

-продукты питания ( крупы, печенье, варенье, сгущенка);

-игрушки;

-вещи;

-обувь (42-44 р).

Помощь можно завезти по адресу: ул Пушкинская, 35 (турагентство «Авокадо»), а также на одну из администраций клубов «Gym Style» ( пер. Корабелов 2в, за ночным клубом «Caprica»), просп. Героев Сталинграда, 9-Р (ТЦ «Амстор»).

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Среда, 18.01.2017

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