В прокуратуре Николаевской области напомнили, куда отправлять запросы Пресс-служба ведомства опубликовала электронные адреса, куда можно подать запрос Подать запросы на информацию в прокуратуру области и местных прокуратур можно на следующие электронные адреса: Прокуратура области - informpubl@myk.gp.gov.ua; Николаевская местная прокуратура №1 - misc1.publ@myk.gp.gov.ua; Николаевская местная прокуратура №2 - misc2.publ@myk.gp.gov.ua; Баштанская местная прокуратура - bashta.publ@myk.gp.gov.ua; Вознесенская местная прокуратура - voznes.publ@myk.gp.gov.ua; Первомайская местная прокуратура - pervom.publ@myk.gp.gov.ua. Полная информация о порядке направления запросов на публичную информацию, почтовых и электронных адресов прокуратуры области и местных прокуратур, номеров телефонов, на которые можно подать запросы, размещенная на официальном сайте прокуратуры Николаевской области со ссылкой на http://myk.gp.gov.ua /ua/materials.html?_m=publications&_t=rec&id=160884. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама