В прокуратуре Николаевской области напомнили, куда отправлять запросы
|18.01.17 18:56
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Пресс-служба ведомства опубликовала электронные адреса, куда можно подать запрос
Подать запросы на информацию в прокуратуру области и местных прокуратур можно на следующие электронные адреса:
Прокуратура области - informpubl@myk.gp.gov.ua;
Николаевская местная прокуратура №1 - misc1.publ@myk.gp.gov.ua;
Николаевская местная прокуратура №2 - misc2.publ@myk.gp.gov.ua;
Баштанская местная прокуратура - bashta.publ@myk.gp.gov.ua;
Вознесенская местная прокуратура - voznes.publ@myk.gp.gov.ua;
Первомайская местная прокуратура - pervom.publ@myk.gp.gov.ua.
Полная информация о порядке направления запросов на публичную информацию, почтовых и электронных адресов прокуратуры области и местных прокуратур, номеров телефонов, на которые можно подать запросы, размещенная на официальном сайте прокуратуры Николаевской области со ссылкой на http://myk.gp.gov.ua /ua/materials.html?_m=publications&_t=rec&id=160884.