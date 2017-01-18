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В прокуратуре Николаевской области напомнили, куда отправлять запросы

18.01.17 18:56Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Пресс-служба ведомства опубликовала электронные адреса, куда можно подать запрос

Подать запросы на информацию в прокуратуру области и местных прокуратур можно на следующие электронные адреса:

Прокуратура области - informpubl@myk.gp.gov.ua;

Николаевская местная прокуратура №1 - misc1.publ@myk.gp.gov.ua;

Николаевская местная прокуратура №2 - misc2.publ@myk.gp.gov.ua;

Баштанская местная прокуратура - bashta.publ@myk.gp.gov.ua;

Вознесенская местная прокуратура - voznes.publ@myk.gp.gov.ua;

Первомайская местная прокуратура - pervom.publ@myk.gp.gov.ua.

Полная информация о порядке направления запросов на публичную информацию, почтовых и электронных адресов прокуратуры области и местных прокуратур, номеров телефонов, на которые можно подать запросы, размещенная на официальном сайте прокуратуры Николаевской области со ссылкой на http://myk.gp.gov.ua /ua/materials.html?_m=publications&_t=rec&id=160884.

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