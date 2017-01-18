Верхний банер

Для обеспечения безопасности жителей Николаевщины на Крещение у водоемов будут дежурить 70 спасателей. СПИСОК МЕСТ ДЛЯ КРЕЩЕНСКОГО КУПАНИЯ

18.01.17 15:35Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

Завтра, 19 января, во время празднования Крещения и проведения обряда купания на водных объектах в пределах области определены 27 мест. Именно в этих местах будут установлены спасательные посты и в усиленном режиме дежурить сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и представители местных органов власти, сообщили в пресс-службе ведомства.

В общем, для обеспечения безопасности граждан в период празднования Крещения от Николаевской Службы спасения будут привлечены 70 человек личного состава и 15 единиц техники.

Перечень определенных мест для проведения мероприятий, связанных с празднованием Водосвятия:

г. Николаев, Центральный р-н, ул. Набережная (БАМ), река Ингул

г. Николаев, Заводской район, ул. Спортивная, 13, спортивный комплекс "Динамо"

г. Николаев, Корабельный район, ул. Торговая, парк «Богоявленский», источник

г. Баштанка, центральный пруд

Березанский район, с. Рыбаковка,

Березнеговатский район, пгт. Березнеговатое, река Висунь, возле детского городка "Сказка"

Братский район, пгт. Братское, река Мертвовод, у моста

Вознесенский район, пгт. Александровка, река Южный Буг, возле бывшего моста на Доманевку

Вознесенский район, с. Бугское, озеро Баласне

Врадиевский район, пгт. Врадиевка, ул. Г. Врадиевщины, центральный пруд

Вознесенский район, с. Прибужжя, река Южный Буг, сельский пляж

Вознесенский район, с. Богдановка, река Южный Буг, район переправы

Еланецкий район, с. Велидаровка, река Гнилой Еланец

Витовский район, с. Калиновка, река Ингул

Витовский район, с. Коларово, река Ингул

Витовский район, с. Николаевское, ставок

Витовский район, с. М-Ларино, река Ингул

Казанковский район, пгт. Казанка, ставок "Попова дача"

Кривоозерский район, пгт.Кривое Озеро, река Бульбока

Новобугский район, с. Пелагеевка, река Ингул

Николаевский район, г. Новая Одесса, городской пляж, река Южный Буг

г. Очаков, детский пляж возле стадиона "Артания"

Очаковский район, с. Черноморка, база отдыха "Автокемпинг"

г. Первомайск, Покровская церковь. река Южный Буг в 100 м ниже Первомайской ГЭС

Первомайский район, с. Мигия, река Южный Буг

Снигиревский район, с. Васильевка, река Ингулец возле понтонного моста

г. Южноукраинск, городской пляж

Спасатели призывают выбирать именно специально определенные и оборудованные места для погружения, ведь в случае возникновения опасности, помощь будет оказана в кратчайшие сроки, а это - залог здоровья и жизни! Берегите себя! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения по телефону «101»

Похожие новости

17.01.17 10:37Спасатели призывают николаевцев быть осторожными во время празднования Крещения

16.01.17 11:05Как правильно питаться накануне погружения в прорубь, - советы врача

14.01.17 08:0014 января - Обрезание Господне

13.01.17 20:45В Николаеве отец-изверг заставил ребенка стоять на соли 10 часов

19.01.13 11:24На Водохрещенье на Нижней набережной будет оборудовано специальное место для купания

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 18.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:44Информация об отставке главы Минздрава Супрун оказалось все лишь "уткой"

20:31Дело очаковских убийц, пытавших до смерти местного жителя, передано в суд

20:17В Украине закроют ЗАГСы

20:05В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой

19:53Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защите: изувеченные на Евромайдане станут инвалидами войны

19:41В Николаеве в двадцатый раз определят "Горожанина года" и "Человека года". Николаевцы, предлагайте кандидатуры!

19:30Украина после Евровидения готова провести континентальное первенство по боксу

19:18В Николаеве многодетным матерям вручили государственные награды

19:13Гуляй вальсом: кандидату в президенты Франции Вальсу на улице влепили пощечину

19:05В Николаеве произошел пожар на предприятии, ремонтирующем бытовую технику,

18:56В прокуратуре Николаевской области напомнили, куда отправлять запросы

18:40Житель Николаева устраивал диверсии на Донбассе

18:30За два года 170 тысяч украинцев получили российское гражданство, – Геращенко

18:20Счета Департамента ЖКХ Николаева за долги заблокировали почти на месяц

18:10В Николаевской области воры через отверстие в заборе за два месяца вынесли с фермы несколько тонн семян подсолнечника

17:53Пьяный николаевец сообщил в полицию о минировании своей квартиры

17:40В Украине подорожает сахар

17:26На Николаевщине открылась первая в Украине соляная комната на базе сельской амбулатории

17:12Николаевские спасатели приглашают молодежь вступать в ряды Службы спасения

16:51Американцы хотят заменить «шоколадную утку» Порошенко на Наливайченко или Кличко

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.01.17 07:301830

Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

05.01.17 08:001890

Три сырзавода «Молочного альянса», в том числе Баштанский, выплатят свыше 250 миллионов дивидендов

05.01.17 08:282900

Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

05.01.17 08:402180

Нардеп від БПП готова привезли Ле Пен в Україну і показати зону АТО

Самые читаемые

05.01.17 14:0058860

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

17.01.17 18:0014050

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711270

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710280

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама