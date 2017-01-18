Для обеспечения безопасности жителей Николаевщины на Крещение у водоемов будут дежурить 70 спасателей. СПИСОК МЕСТ ДЛЯ КРЕЩЕНСКОГО КУПАНИЯ

Завтра, 19 января, во время празднования Крещения и проведения обряда купания на водных объектах в пределах области определены 27 мест. Именно в этих местах будут установлены спасательные посты и в усиленном режиме дежурить сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и представители местных органов власти, сообщили в пресс-службе ведомства.

В общем, для обеспечения безопасности граждан в период празднования Крещения от Николаевской Службы спасения будут привлечены 70 человек личного состава и 15 единиц техники.

Перечень определенных мест для проведения мероприятий, связанных с празднованием Водосвятия:

г. Николаев, Центральный р-н, ул. Набережная (БАМ), река Ингул

г. Николаев, Заводской район, ул. Спортивная, 13, спортивный комплекс "Динамо"

г. Николаев, Корабельный район, ул. Торговая, парк «Богоявленский», источник

г. Баштанка, центральный пруд

Березанский район, с. Рыбаковка,

Березнеговатский район, пгт. Березнеговатое, река Висунь, возле детского городка "Сказка"

Братский район, пгт. Братское, река Мертвовод, у моста

Вознесенский район, пгт. Александровка, река Южный Буг, возле бывшего моста на Доманевку

Вознесенский район, с. Бугское, озеро Баласне

Врадиевский район, пгт. Врадиевка, ул. Г. Врадиевщины, центральный пруд

Вознесенский район, с. Прибужжя, река Южный Буг, сельский пляж

Вознесенский район, с. Богдановка, река Южный Буг, район переправы

Еланецкий район, с. Велидаровка, река Гнилой Еланец

Витовский район, с. Калиновка, река Ингул

Витовский район, с. Коларово, река Ингул

Витовский район, с. Николаевское, ставок

Витовский район, с. М-Ларино, река Ингул

Казанковский район, пгт. Казанка, ставок "Попова дача"

Кривоозерский район, пгт.Кривое Озеро, река Бульбока

Новобугский район, с. Пелагеевка, река Ингул

Николаевский район, г. Новая Одесса, городской пляж, река Южный Буг

г. Очаков, детский пляж возле стадиона "Артания"

Очаковский район, с. Черноморка, база отдыха "Автокемпинг"

г. Первомайск, Покровская церковь. река Южный Буг в 100 м ниже Первомайской ГЭС

Первомайский район, с. Мигия, река Южный Буг

Снигиревский район, с. Васильевка, река Ингулец возле понтонного моста

г. Южноукраинск, городской пляж

Спасатели призывают выбирать именно специально определенные и оборудованные места для погружения, ведь в случае возникновения опасности, помощь будет оказана в кратчайшие сроки, а это - залог здоровья и жизни! Берегите себя! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения по телефону «101»