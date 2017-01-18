На Николаевщине открылась первая в Украине соляная комната на базе сельской амбулатории

Первая в Украине соляная комната на базе местной амбулатории открылась в селе Галициново. Ее строительство стало возможным благодаря договору о социальном партнерстве между НГЗ и Галициновским сельсоветом.

Идея строительства соляной комнаты возникла давно. И только благодаря поддержке и спонсорской помощи НГЗ ее удалось воплотить в жизнь, сообщили на предприятии.

Уже много лет НГЗ заключает договора о социальном партнерстве с близлежащими селами. Не исключение и Галициновский сельский совет.

-Жители близлежащих к НГЗ сел Витовского района уже не один год получают помощь от наших соседей-металлургов в рамках договора о соцпартнерстве. Коллектив НГЗ стал для жителей наших населенных пунктов крепкой опорой, надежным союзником. Предприятие на постоянной основе помогает и поддерживает нас во всех добрых начинаниях, - говорит председатель Галициновской сельской территориальной общины Иван Назар. - Наше сотрудничество построено на взаимоуважении и взаимопонимании. Хочу также отметить, что средства на строительство соляной комнаты выделила, помимо НГЗ, и компания Голдкор. Теперь дети и взрослые, страдающие заболеваниями верхних дыхательных путей, смогут подышать полезным морским воздухом, не выезжая за пределы села.

В соляной комнате в первую очередь планируют оздоровить воспитанников детского сада, учащихся школы и взрослых местных жителей, которые страдают хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, различными аллергическими реакциями.

Принцип работы соляной комнаты заключается в ингаляторном поступлении частиц, которые попадая в верхние дыхательные пути, снижают все аллергические проявления, улучшают состояние, дыхательную функцию пациентов. После процедуры больные, как правило, чувствуют себя намного лучше.

По словам генерального директора НГЗ Дмитрия Мирного, в рамках соцпартнерства НГЗ вносит вклад в будущее села, завод видит результат своей поддержки - это реализация новых, полезных для сельских жителей проектов.

Гости, пришедшие на открытие соляной комнаты, смогли удостовериться в том, что уют и комфорт здесь отлично сочетаются с лечебными свойствами. В дальнейшем здесь планируют оздоравливать на бесплатной основе как взрослых, так и детей теперь уже большой Галициновской сельской территориальной общины.

Добавим, в строительстве и обустройстве соляной комнаты в Галициново приняли участие и николаевские меценаты.