Верхний банер

На Николаевщине открылась первая в Украине соляная комната на базе сельской амбулатории

18.01.17 17:26Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Первая в Украине соляная комната на базе местной амбулатории открылась в селе Галициново. Ее строительство стало возможным благодаря договору о социальном партнерстве между НГЗ и Галициновским сельсоветом.

Идея строительства соляной комнаты возникла давно. И только благодаря поддержке и спонсорской помощи НГЗ ее удалось воплотить в жизнь, сообщили на предприятии.

Уже много лет НГЗ заключает договора о социальном партнерстве с близлежащими селами. Не исключение и Галициновский сельский совет.

-Жители близлежащих к НГЗ сел Витовского района уже не один год получают помощь от наших соседей-металлургов в рамках договора о соцпартнерстве. Коллектив НГЗ стал для жителей наших населенных пунктов крепкой опорой, надежным союзником. Предприятие на постоянной основе помогает и поддерживает нас во всех добрых начинаниях, - говорит председатель Галициновской сельской территориальной общины Иван Назар. - Наше сотрудничество построено на взаимоуважении и взаимопонимании. Хочу также отметить, что средства на строительство соляной комнаты выделила, помимо НГЗ, и компания Голдкор. Теперь дети и взрослые, страдающие заболеваниями верхних дыхательных путей, смогут подышать полезным морским воздухом, не выезжая за пределы села.

В соляной комнате в первую очередь планируют оздоровить воспитанников детского сада, учащихся школы и взрослых местных жителей, которые страдают хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, различными аллергическими реакциями.

Принцип работы соляной комнаты заключается в ингаляторном поступлении частиц, которые попадая в верхние дыхательные пути, снижают все аллергические проявления, улучшают состояние, дыхательную функцию пациентов. После процедуры больные, как правило, чувствуют себя намного лучше.

По словам генерального директора НГЗ Дмитрия Мирного, в рамках соцпартнерства НГЗ вносит вклад в будущее села, завод видит результат своей поддержки - это реализация новых, полезных для сельских жителей проектов.

Гости, пришедшие на открытие соляной комнаты, смогли удостовериться в том, что уют и комфорт здесь отлично сочетаются с лечебными свойствами. В дальнейшем здесь планируют оздоравливать на бесплатной основе как взрослых, так и детей теперь уже большой Галициновской сельской территориальной общины.

Добавим, в строительстве и обустройстве соляной комнаты в Галициново приняли участие и николаевские меценаты.

Похожие новости

21.10.15 11:58«Чтобы спасать человеческие жизни», - в селе под Николаевом создали местную пожарную команду

28.07.14 17:21ФГИ отбирает у российского олигарха причалы порта в Николаеве

22.12.11 21:11 НГЗ. Есть рекорд!

11.03.11 19:49НГЗ обещает исправиться

22.10.08 12:5724 октября будут утверждены тарифы на подачу тепла для НГЗ

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 18.01.2017

Закругление верхнее-левое

20:44Информация об отставке главы Минздрава Супрун оказалось все лишь "уткой"

20:31Дело очаковских убийц, пытавших до смерти местного жителя, передано в суд

20:17В Украине закроют ЗАГСы

20:05В Николаеве продолжают бороться с незаконной рекламой

19:53Кабмин одобрил изменения в закон о статусе ветеранов войны и их социальной защите: изувеченные на Евромайдане станут инвалидами войны

19:41В Николаеве в двадцатый раз определят "Горожанина года" и "Человека года". Николаевцы, предлагайте кандидатуры!

19:30Украина после Евровидения готова провести континентальное первенство по боксу

19:18В Николаеве многодетным матерям вручили государственные награды

19:13Гуляй вальсом: кандидату в президенты Франции Вальсу на улице влепили пощечину

19:05В Николаеве произошел пожар на предприятии, ремонтирующем бытовую технику,

18:56В прокуратуре Николаевской области напомнили, куда отправлять запросы

18:40Житель Николаева устраивал диверсии на Донбассе

18:30За два года 170 тысяч украинцев получили российское гражданство, – Геращенко

18:20Счета Департамента ЖКХ Николаева за долги заблокировали почти на месяц

18:10В Николаевской области воры через отверстие в заборе за два месяца вынесли с фермы несколько тонн семян подсолнечника

17:53Пьяный николаевец сообщил в полицию о минировании своей квартиры

17:40В Украине подорожает сахар

17:26На Николаевщине открылась первая в Украине соляная комната на базе сельской амбулатории

17:12Николаевские спасатели приглашают молодежь вступать в ряды Службы спасения

16:51Американцы хотят заменить «шоколадную утку» Порошенко на Наливайченко или Кличко

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.01.17 07:301830

Голови РДА особисто доповідатимуть про готовність до боротьби з негодою

05.01.17 08:001890

Три сырзавода «Молочного альянса», в том числе Баштанский, выплатят свыше 250 миллионов дивидендов

05.01.17 08:282900

Показатель заболеваемости гриппом в Украине снизился на 12%

05.01.17 08:402180

Нардеп від БПП готова привезли Ле Пен в Україну і показати зону АТО

Самые читаемые

05.01.17 14:0058840

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

17.01.17 18:0014000

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

05.01.17 20:3711270

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:2710280

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама