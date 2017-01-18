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Николаевские спасатели приглашают молодежь вступать в ряды Службы спасения

18.01.17 17:12Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Уже вскоре для учеников выпускных классов начнутся выпускные экзамены. И перед молодежью станет вопрос, какую же профессию выбрать, и по какой профессиональной тропе пойти.

В Украине много учебных заведений, которые готовят специалистов различных профессий и уровней. Поэтому выбор перед юношеством стоит непростой, ведь придется выбирать не только учебное заведение, в котором они проведут несколько лет, а в целом дело, которому посвятят свою жизнь. И конечно же, важно не ошибиться в выборе и после обучения идти по выбранной дорожке и заниматься любимым делом.

Одной из самых героических профессий является профессия пожарного-спасателя. Именно пожарные первыми приходят на помощь людям, оказавшимся в беде, первыми прибывают к эпицентру чрезвычайной ситуации или события, благодаря своим профессиональным навыкам и умениям, которые получают как в процессе обучения, так и на практике, спасают самое ценное сокровище - жизнь людей. Именно спасатели защищают границы нашего государства от огненного бедствия, они помогают людям, которые пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий, стихийных бедствий, которые оказались в беде на водном объекте и многое другое.

Эта профессия по силам сильным и смелым. И мы уверены, что на просторах нашей Родины растет именно такая молодежь.

Спасатели Николаевщины приглашают юношей и девушек, которые стремятся получить профессию пожарного-спасателя и готовы встать на тропу профессиональных пожарных, поступать на дневную форму обучения по государственному заказу в высшие учебные заведения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям:

-Национальный университет гражданской защиты Украины (г. Харьков),

-Черкасский институт пожарной безопасности им. Героев Чернобыля НУГЗ Украины (г. Черкассы)

-Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности (г. Львов)

-Высшее профессиональное училище Львовского ЛГУ БЖД (г. Винница)

На обучение принимаются юноши и девушки в возрасте от 17 до 25 лет, которые получили полное общее среднее образование. Поступление происходит по результатам внешнего независимого оценивания качества образования. После зачисления курсанты обеспечиваются проживанием в общежитии (казарме), бесплатным питанием, форменым обмундированием, стипендией и гарантированным трудоустройством.

Сроки обучения:

-4 года - для получения степени «бакалавр»

-5 лет - для получения степени «магистр»

По окончании учебного заведения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант службы гражданской защиты», и в соответствии с полученной специальностью они распределяются для дальнейшего прохождения службы в Николаевском гарнизоне.

Для оформления документов обращайтесь по адресу: г. Николаев, ул. 2-я Экипажная, 1, Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, тел. 49-06-31 (отдел персонала) или в подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области по месту жительства.

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