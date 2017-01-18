04.01.17 15:002380
На Николаевщине сервисные центры МВД отныне работают без обеденного перерыва
|18.01.17 14:00
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Сервисные центры МВД каждым своим шагом и нововведениями доказывают, что государственный сервис может быть удобным и комфортным.
Отныне территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут работать без обеденного перерыва.
График работы сервисных центров таков:
вторник-пятница: с 9.00 до 18.00
суббота: с 9.00 до 16.45
воскресенье-понедельник: выходной
Как зарегистрировать и перерегистрировать авто, получить и заменить водительское удостоверение, а также какие документы, необходимые для получения услуги, можно узнать по телефону (044) 290-18-99 или на официальной странице Facebook Главного сервисного центра МВД.
Полная и наглядная информация об алгоритме получения услуг документы, которые необходимо иметь при себе, предоставленная в видеоинструкции на YouTube канале Главного сервисного центра МВД.