На Николаевщине сервисные центры МВД отныне работают без обеденного перерыва

Сервисные центры МВД каждым своим шагом и нововведениями доказывают, что государственный сервис может быть удобным и комфортным.

Отныне территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут работать без обеденного перерыва.

График работы сервисных центров таков:

вторник-пятница: с 9.00 до 18.00

суббота: с 9.00 до 16.45

воскресенье-понедельник: выходной

Как зарегистрировать и перерегистрировать авто, получить и заменить водительское удостоверение, а также какие документы, необходимые для получения услуги, можно узнать по телефону (044) 290-18-99 или на официальной странице Facebook Главного сервисного центра МВД.

Полная и наглядная информация об алгоритме получения услуг документы, которые необходимо иметь при себе, предоставленная в видеоинструкции на YouTube канале Главного сервисного центра МВД.