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Николаевский военкомат зовет горожан на контрактную службу в армии

18.01.17 10:57Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Ингульский районный военный комиссариат города Николаева объявляет набор мужчин возрастом от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в Вооруженные силы Украины

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Об этом идет речь в сообщении военкомата.

В ВСУ предлагают желающим вступить на контрактную службу:

высокий социальный статус; получение воинской профессии; высокое денежное довольствие: солдаты – от 7 тысяч гривен, сержанты – от 8 тысяч гривен, офицеры – от 9 тысяч гривен; ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 дней + выплаты на оздоровление в размере 70% месячного денежного обеспечения; зачисление срока службы в Вооруженных силах в страховой стаж; пенсия после 25 лет службы. Заключение контракта гарантирует:

вещевое обеспечение и питание за счёт Министерства обороны; бесплатное медицинское обслуживание и лечение; право на бесплатное получение жилья; компенсацию аренды жилья; бесплатное обучение в вузах во время прохождения службы; возможность получения офицерского звания для граждан с высшим образованием. Требования к кандидатам: образование – среднее и выше, пригодность к воинской службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, желание служить в Вооруженных силах Украины.

За справками и дополнительной информацией можно обращаться по адресу: г. Николаев, проспект Мира, 24А или по телефонам – 0512 21 40 48; 095 065 02 55; 095 001 86 27.

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Среда, 18.01.2017

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