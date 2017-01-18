В Одессе создают музей подземной жизни

От древних верблюдов до партизанских отрядов.

В катакомбах Молдаванки создают музей подземной жизни. Одна часть простирается под землей от Разумовской улицы до Михайловской площади, вторая – от улицы Бабеля до Мельницкой.

Эти катакомбы уже стали недвижимым памятником архитектуры. Посетителям демонстрируют большой объект гражданской обороны, трёхмиллионные кости животных, тайники дореволюционных преступников и рассказывают о работе и быте камнерезов, создававших катакомбы.