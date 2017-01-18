04.01.17 15:002380
В Одессе создают музей подземной жизни
|18.01.17 10:00
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От древних верблюдов до партизанских отрядов.
В катакомбах Молдаванки создают музей подземной жизни. Одна часть простирается под землей от Разумовской улицы до Михайловской площади, вторая – от улицы Бабеля до Мельницкой.
Эти катакомбы уже стали недвижимым памятником архитектуры. Посетителям демонстрируют большой объект гражданской обороны, трёхмиллионные кости животных, тайники дореволюционных преступников и рассказывают о работе и быте камнерезов, создававших катакомбы.