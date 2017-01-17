Где искупаться на Крещение?

На территории Николаевской области спасатели определили 27 мест для проведения обряда купания в крещенской воде 19 января.

В Николаеве погрузиться в ледяную воду на Крещение можно будет в трех местах: на нижнем БАМе, в районе спорткомплекса «Динамо» (улица Спортивная, 13) и в источнике парка Богоявленский (улица Торговая), говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что 19 января спасатели будут работать в повышенном режиме готовности. Граждан просят не забывать о правилах безопасности во время купания в ледяной воде