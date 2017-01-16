Сегодня возобновятся выплаты вкладчикам двух банков-банкротов

В Фонде гарантирования напомнили о списке документов, которые должны предъявить клиенты

С 16 января Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжит выплату вкладов клиентам "Дельта Банка" и банка "Хрещатик". Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Клиенты "Дельта Банка" смогут получить свои вклады в отделениях финучреждения-агента "Укргазбанк". Возвращать вклады будут до 24 февраля включительно.

В тот же период свои вклады смогут получить клиенты банка "Хрещатик". Для этого им с теми же документами нужно обращаться в отделения банка-агента "ПУМБ".

При себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, для наследников вкладчиков заранее в ФГВФЛ нужно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства на право на наследство.

C 16 января также начнутся выплаты для вкладчиков "Инвестбанка".