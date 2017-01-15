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"Укрзализныця" запускает новый поезд с вагонами-трансформерами

Фото: facebook.com/golovauz
15.01.17 18:47Сколько просмотров этой статьи19Сколько комментариев этой статьи0

Начиная с 17 января 2017 года "Укрзализныця" запустит в рейс первый поезд с вагонами-трансформерами. Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Постоянно ориентирую команду на качественное развитие пассажирских перевозок. Существенный шаг здесь сделаем во вторник, 17 января. В этот день отправляем в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев-Ивано-Франковск. Фишка поезда - в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав", - сообщил Балчун.

По его словам, в этих вагонах трансформируется мебель, что позволяет перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами.

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