"Укрзализныця" запускает новый поезд с вагонами-трансформерами

Начиная с 17 января 2017 года "Укрзализныця" запустит в рейс первый поезд с вагонами-трансформерами. Об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун.

"Постоянно ориентирую команду на качественное развитие пассажирских перевозок. Существенный шаг здесь сделаем во вторник, 17 января. В этот день отправляем в первый рейс скоростной поезд "Ночной экспресс" №149 сообщением Киев-Ивано-Франковск. Фишка поезда - в новых вагонах-трансформерах, из которых сформирован его состав", - сообщил Балчун.

По его словам, в этих вагонах трансформируется мебель, что позволяет перевозить пассажиров как вагонами для сидения, так и спальными вагонами.