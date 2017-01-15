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До Николаевского полумарафона осталось 100 дней

15.01.17 12:33Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Организаторы начали обратный отсчет

Зимние каникулы подходят к концу и пора готовиться к новым событиям, в том числе спортивным. За два месяца зимы можно подготовиться к главному спортивному событию апреля - марафону.

В Фейсбуке подготовка уже кипит: организаторы (Областная федерация легкой атлетики msdushor@mail.ru) приглашают николаевцев, гостей города и даже спортсменов из других стран подавать заявки на участие во втором Николаевском полумарафоне, который состоится 23 апреля 2017 года.

Это будет большое спортивное событие, с призами, забегами, конкурсами и развлечениями. Принять участие могут дети и взрослые, даже если они и не профессиональные бегуны. Призов хватит на всех.

Заходите на сайт - регистрация участников уже открыта!

Участникам напоминают: будет 5 вариантов забегов для людей разного возраста и разного уровня подготовки. Даже будет предусмотрена дистанция для детей от 6 лет. Для иностранных гостей и участников из других городов марафон будет еще и туристическим, ведь все его маршруты проложены через центральную, историческую и рекреационную зоны города.

Сайт для регистрации: http://sportevent.com.ua/events/nikolaev2017

Регистрация до 22 апреля 2017 г.

Дата и время старта: 23 апреля 2017 г. в 12:00.

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