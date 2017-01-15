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Назван самый дорогой город Украины

15.01.17 11:10Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Одесса возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни.

Рейтинг опубликовал портал Numbeo.

Так, южный украинский город занял 454-е место в мире, Киев - 458-е, Харьков на – 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).

В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города – Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк "подвинули" на 16-е место.

При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.

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