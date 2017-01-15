01.01.17 13:402100
Назван самый дорогой город Украины
|15.01.17 11:10
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Одесса возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни.
Рейтинг опубликовал портал Numbeo.
Так, южный украинский город занял 454-е место в мире, Киев - 458-е, Харьков на – 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475).
В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города – Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк "подвинули" на 16-е место.
При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду.