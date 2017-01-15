Назван самый дорогой город Украины Одесса возглавила украинский топ в списке самых дорогих городов мира по стоимости жизни. Рейтинг опубликовал портал Numbeo. Так, южный украинский город занял 454-е место в мире, Киев - 458-е, Харьков на – 465-й позиции. Далее идут Днепр (472), Сумы (473) и Львов (475). В мире самым дорогим городом признан административный центр Бермудских островов Гамильтон. Далее расположены три швейцарских города – Женева, Базель и Цюрих. Нью-Йорк "подвинули" на 16-е место. При составлении рейтинга учитывались стоимость недвижимости, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты питания и одежду. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама